На сайте с 27 февраля 2008
в странах каких?
я не знаю я так пишу тут в интеренете а в школе я была отличницей :Р но вы правы троечку мне ага ага )
ну да, было бы интересно.)
я мало где была если честно
была на кубе в лондоне голландии барселоне литве египте и тунисе -пока все
собираюсь в стокгольм
ниче се!
про кубу, барселону, голландию с интересом бы прочитал))
ну в жж можно а так может сюда еще чего-нибудь напишу )
в странах каких?
я не знаю я так пишу тут в интеренете а в школе я была отличницей :Р но вы правы троечку мне ага ага )