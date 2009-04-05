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С

сметана

На сайте с 27 февраля 2008

Комментарии17
Темы0
Посты1
Коротко0
O рио

в странах каких?

я не знаю я так пишу тут в интеренете а в школе я была отличницей :Р но вы правы троечку мне ага ага )

O рио

ну да, было бы интересно.)

O рио

я мало где была если честно

была на кубе в лондоне голландии барселоне литве египте и тунисе -пока все

собираюсь в стокгольм

O рио

ниче се!

про кубу, барселону, голландию с интересом бы прочитал))

O рио

ну в жж можно а так может сюда еще чего-нибудь напишу )