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ОС

Оксана Стрельцова

На сайте с 17 августа 2009

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Самые популярные детские имена в Москве

Саммерсет  - зовут младенца подруги моей бывшей свекрови... Отец, по легенде, английский лорд и российский архитектор. Это не самое странное имя в их семье...

Метрополитен показал дизайн трех новых станций

Практически каждая станция "старого" московского метро - произведение искусства. А это... пусть стильно, модно, молодёжно, симпатично вполне, но статус самого красивого метрополитена в мире - такими темпами - мы потеряем..

Новое место: Хостел Dom

Спасибо, у вас очень хорошо! Рекомендую:)

Реклама Москвы на BBC: Видео

Восхитительный ролик о Москве
http://vimeo.com/34134308

Чужими руками: Как сэкономить в московских химчистках

Ух, какой полезный, а главное, актуальный в постновогодний период пост! Спасибо, информацией воспользуюсь

В Месте: Кондитерская I Love Cake

где можно ознакомиться с ценами?

Квартира недели

пошлятина

Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

"такую банальную вещь, как коровий желудок"

В Москве стали чаще рождаться и реже умирать

ну так восток пеехал к нам повышать рождаемость

Блогеры о «Мисс Москва–2010»

думаю, комментарии как у FIRE-81 к публикации в постах без цензуры неприелемы
некрасиво, глаза режет

Блогеры о «Мисс Москва–2010»

неумело косит под Лебедева

Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

коровий желудок вареный называется требуха...и очень вкусен хотя вкус специфичен)

В Месте: Кондитерская I Love Cake

если ткнуть с ссылку внизу текста "новое место", то там как раз и будет рассказ про открытие и цены

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