Оксана Стрельцова
На сайте с 17 августа 2009
Практически каждая станция "старого" московского метро - произведение искусства. А это... пусть стильно, модно, молодёжно, симпатично вполне, но статус самого красивого метрополитена в мире - такими темпами - мы потеряем..
Спасибо, у вас очень хорошо! Рекомендую:)
Восхитительный ролик о Москве
http://vimeo.com/34134308
Ух, какой полезный, а главное, актуальный в постновогодний период пост! Спасибо, информацией воспользуюсь
где можно ознакомиться с ценами?
пошлятина
"такую банальную вещь, как коровий желудок"
ну так восток пеехал к нам повышать рождаемость
думаю, комментарии как у FIRE-81 к публикации в постах без цензуры неприелемы
некрасиво, глаза режет
неумело косит под Лебедева
коровий желудок вареный называется требуха...и очень вкусен хотя вкус специфичен)
если ткнуть с ссылку внизу текста "новое место", то там как раз и будет рассказ про открытие и цены
Саммерсет - зовут младенца подруги моей бывшей свекрови... Отец, по легенде, английский лорд и российский архитектор. Это не самое странное имя в их семье...