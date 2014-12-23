Anton Obrezchikov
На сайте с 26 марта 2013
@Prickle по этикетке - никак, обычно такая информация не афишируется, да и сам смысл операции заключается в том, чтобы представить вино более "дорогим" чем это есть по трудозатратам. Единственный выход - тренировать собственный нос. Вино после чипсов, как и вино из бочки будет пахнут ванилью - но в случае с чипсами этот запах будет более резким, искуственным и неестественным, тогда как у нормального бочкового шардоне он будет вплетен в букет вина и казаться его продолжением, у специалистов это называется "интеграция ароматов дуба".
@Sweetest Goodbye - Слушайте, со времен Бриджит прошло уже довольно много времени, не находите?))) Не мне вам рассказывать, что мода циклична, так что скорее всего именно шардоне (ставлю десять фунтов, которые к тому времени станут состоянием), причем не выдержанное в дубе, скорее всего станет новым трендом среди белых вин - после того как всем надоест совиньон, конечно.
@a8.su107 спасибо за хороший коммент, прекрасно понимаю о чем вы, честно говоря о пино из Штатов с удовольствием бы, но вы же сами сказали "слабо представлены" - именно поэтому и не описано, нельзя объят необъятное в одной короткой общеобразовательной статье написанной для человека у полки супермаркета учловно говоря. Кстати, есть версия, согласно которой зин с примитиво не имеют вообще ничего общего)
Aлексей, в точку. Поскольку процесс производства контролировать сложнее, ошибки винодела в случае с "вин натюрель" гораздо заметнее. Носки действительно вылезают в букете довольно часто.
@Uro Boros, спасибо, отличный и полезный отзыв. Как вы понимаете, мы пытались сделать универсальный текст для людей с разным уровнем винной подготовки - причем сугубо практический, для чтения этикетки на полки - и перечисление компаний здесь тоже носит практический смысл. Вы как продвинутый пользователь например наверняка с подозрением отнесетесь к вину от "Лудинга", но тот же "Симпл" вам гарантирует некий стандарт качества. Кроме того, мне показалось нужным написать об устройстве рынка - специально для тех, кто удивляется русским наценкам. Про сорта - отличное предложение, обязательно к нему вернемся. Про супертоскану...)))) Попробуйте ка в трех предложениях - не больше - объяснить смысл этого крайне важного для современного виноделия явления, если у вас получится - будет круто)
Александр, был, в нескольких специально. Скажите пожалуйста, вам нужна Vega Sicilia в магазине шаговой доступности? Мне кажется - нет, и никому не нужна. За серьезными винами - в энотеку, если у вас есть собственный погреб - это также прекрасно. Вино может быть роскошью - а может и не быть, и вина "на каждый день" не обязано быть выдающимся, и круто если их можно купить перед ужином, рядом с домом.
ЭЭЭЭ..... в следующей серии будет вам масса полезной практической информации
К сожалению, купленное там перед ужином рядом с домом потом лилось рекой в раковину, а управляющие магазина смотрели на следующий день пустым взглядом на пропитанную вином пробку и предлагали разве что жалобную книгу
Антон, а про темпранильо/тинто рориш будет выпуск?
Понятно, берем кота в мешке – пока не откроешь не поймешь :-). Но при этом на этикетке будет написано oaked?
Prickle - вообще-то нет. Может быть написано на контрэтикетке, обычно поставщики пишут это в описаниях на русском. Можно также нагуглить описани вина на сайте винодельни или в рейтингах типа wine spectator, для многих европейских шардоне предписана местным винодельческим законодательством, но писать про это на этикетка вряд ли кто-то будет. А вот unoaked скорее всего укажут - просто из желания выделится. Есть и другие лайфхаки - скажем среди шабли начального уровня довольно много вин невыдержанных в бочке
@Anton Grigiriev - постараемся!