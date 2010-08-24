Suba
На сайте с 27 октября 2007
к сожалению в Росси только молодежь открыта ко всему происходящему...только они понимают музыку, которая является мэйнстримом во всем мире (хипхоп, фанк, регги).....там ее слушают взрослые люди, которым уже под 50)))они ее создавали в 60-х - 70-х!)....Когда Flammable Beats 6 лет назад стали делать вечеринки в Пропоганде.....туда тоже ходила в основном молодежь того времени, им сейчас 25-27 лет*)....так что в этом есть какое-то развитие культуры также, если это конечно кому-то нужно!!...
а то, что слушает "не молодежь" - это понятно и так!.....Техно, на котором они выросли в Птюч клубе - это в лучшем случае!...Peace!
http://cha108.livejournal.com/
люди и вправду разбирающиеся в чае
рекомменд)
Я молодежь, не был в Птюче, но люблю техно. Хотя и фанкушку временами очень даже люблю послушать. Хватит уже делить на молодежь/не молодежь: моей маме 52 и ей, помимо прочего, нравится залипнуть на лежаке на балконе под отличный минимал.
я как раз не делю!!!!.....и очень удивляюсь, что у клуба есть это понятие
так как в клуб в основном ходят молодые люди
вряд ли люди, у которых уже дети итд могут себе позволить делать это два-три раза в неделю!!!
уверена - ваша мама не часто ходит в клубы))))хоть и слушает минимал!
Вы же возможно его слушаете, потому как влияние техно в москве очень велико))оно последние 10 лет звучит ВЕЗДЕ!радио, клубы, интересные привозы артистов!!и занимаются этим как раз те люди, что ходили в клуб Птюч!!ха-ха)
я просто считаю, что должно быть разнообразие, должен быть выбор!вот если вы слушаете фанк, назовите мне хоть одного исполнителя, на концерте которого вы были в москве)
peace!
а у нас есть такой вот складной Mobiky
http://streetkitgallery.com/pages/95