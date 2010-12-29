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Н

Надежда

На сайте с 19 августа 2009

Комментарии23
Темы0
Посты1
Коротко0
Сад лемуров

спасибо Вам за пост)
фоты здорово передают настроение.
читала, смотрела и улыбалась)
спасибо!

В Москве спилят обледеневшие деревья

прочь рученки от деревьев!

Квартира недели (Санкт–Петербург)

сразу захотелось туда попасть)

Заяц на сноуборде выбран символом Нового года в Москве

действительно, что еще может прийти на ум при мысли о здоровом образе жизни? конечно же, синий заяц на сноуборде

Для горожан установлен новый прожиточный минимум

ну надо же как-то оправдывать мизерные зарплаты учителей, работников медицины и т.д.

С улиц города начинают убирать троллейбусы

"вместительные машины"... хм... что это?
езжу каждое утро на 10 (по садовому на работу). троллейбусы ходят точно по расписанию. никаких претензий нет)
будут ли такими же пунктуальными "вместительные машины"? :)
хотя, конечно, соглашусь, что троллейбусы - прошлый век, они часто становятся причиной пробок из-за постоянно срывающихся "рожек".

Московские рестораны, кафе и бары отказываются от курения

жаль, что акция продлится так недолго

Вегетарианский гид по Москве, часть 1

Есть еще очень неплохое место под названием "РЕЦЕПТОР" на Б. Никитской. Открылись не так давно. В меню преобладают вегетарианские позиции. Есть рыба и морепродукты. Мяса нет.
Еда по-домашнему вкусная. Советую)

Квартира недели

а где чилаут-зона?
фото просмотрела 2 раза, не нашла)

Баклажановый край

это вкусно)
точно Вам говорю)

Квартира недели

под потолком

Вегетарианский гид по Москве, часть 1

спасибо )

С улиц города начинают убирать троллейбусы

зато троллейбусы - экологически чистый транспорт. так что это далеко не прошлый век)

С улиц города начинают убирать троллейбусы

конные повозки тоже весьма экологичны

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