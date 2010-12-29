Надежда
На сайте с 19 августа 2009
прочь рученки от деревьев!
сразу захотелось туда попасть)
действительно, что еще может прийти на ум при мысли о здоровом образе жизни? конечно же, синий заяц на сноуборде
ну надо же как-то оправдывать мизерные зарплаты учителей, работников медицины и т.д.
"вместительные машины"... хм... что это?
езжу каждое утро на 10 (по садовому на работу). троллейбусы ходят точно по расписанию. никаких претензий нет)
будут ли такими же пунктуальными "вместительные машины"? :)
хотя, конечно, соглашусь, что троллейбусы - прошлый век, они часто становятся причиной пробок из-за постоянно срывающихся "рожек".
жаль, что акция продлится так недолго
Есть еще очень неплохое место под названием "РЕЦЕПТОР" на Б. Никитской. Открылись не так давно. В меню преобладают вегетарианские позиции. Есть рыба и морепродукты. Мяса нет.
Еда по-домашнему вкусная. Советую)
а где чилаут-зона?
фото просмотрела 2 раза, не нашла)
это вкусно)
точно Вам говорю)
под потолком
зато троллейбусы - экологически чистый транспорт. так что это далеко не прошлый век)
конные повозки тоже весьма экологичны
спасибо Вам за пост)
фоты здорово передают настроение.
читала, смотрела и улыбалась)
спасибо!