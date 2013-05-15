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Евгений Савватеев

На сайте с 15 мая 2013

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Как всё устроено: Активист Майдана
Ситуация
Как всё устроено: Активист МайданаКто стоит на передовой, как тушить на себе огонь и предвидеть взрыв светошумовой гранаты — The Village пообщался с активистом, принимавшим участие в акциях «Правого сектора» на Грушевского.
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Как всё устроено: Активист Майдана
Ситуация

Как всё устроено: Активист Майдана Кто стоит на передовой, как тушить на себе огонь и предвидеть взрыв светошумовой гранаты — The Village пообщался с активистом, принимавшим участие в акциях «Правого сектора» на Грушевского.

Как всё устроено: Машинист метро
Как всё устроено
Как всё устроено: Машинист метроМашинист киевского метро рассказал The Village, почему поезда останавливаются в тоннелях, как вытаскивать упавших пассажиров и может ли состав доехать до станции, если машинист остался на платформе.
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Как всё устроено: Машинист метро
Как всё устроено

Как всё устроено: Машинист метро Машинист киевского метро рассказал The Village, почему поезда останавливаются в тоннелях, как вытаскивать упавших пассажиров и может ли состав доехать до станции, если машинист остался на платформе.