Евгений Савватеев
На сайте с 15 мая 2013
Ситуация
Как всё устроено: Активист МайданаКто стоит на передовой, как тушить на себе огонь и предвидеть взрыв светошумовой гранаты — The Village пообщался с активистом, принимавшим участие в акциях «Правого сектора» на Грушевского.
Ситуация
Как всё устроено: Активист Майдана Кто стоит на передовой, как тушить на себе огонь и предвидеть взрыв светошумовой гранаты — The Village пообщался с активистом, принимавшим участие в акциях «Правого сектора» на Грушевского.
Как всё устроено
Как всё устроено: Машинист метроМашинист киевского метро рассказал The Village, почему поезда останавливаются в тоннелях, как вытаскивать упавших пассажиров и может ли состав доехать до станции, если машинист остался на платформе.
Как всё устроено