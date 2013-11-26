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ТД

таня дмитриева

На сайте с 8 марта 2008

Комментарии7
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Репетитор по france

если еще актуально - 8 906 7390584

Меняю испанский на английский / французский

очень давно ищу такой бартер!

могу преподавать английский и французский и хочу выучить испанский.

мой номер: 8 906 7390584

таня

Детский Мир

да. обидно, что и его не обошла стороной убийственная рука людей, уничтоживших военторг, москву, россию и множество других не столь видных, но не менее значимый зданий. (список забавный получился…такая уместная двусмысленность;)

я,если честно, не любила детский мир, точнее не любила его как магазин, там неудобная система и эскалаторов, и расположения магазинов, я не часто там бывала, там на нас однажды в очереди покушался вор (на маму точнее), НО! мне было очень приятно зайти иногда в отдел игрушек, который в центре, с каруселью, не для покупок, а просто окунуться в удивительный мир «детского мира», особенная какая-то атмосфера. я обожала эти узенькие эскалаторы – такие необычные. в музеях принято все держать за стеклом, а тут ты сам за стеклом вместе с экспонатами – стенами, колоннами, эскалаторами и широченными коридорами….даже карманниками (атрибут очередей ссср).

обидно за детский мир очень. очень

каждый раз,когда прохожу мимо и понимаю, что туда нельзя просто так забежать (только из-за того, что идешь мимо) становится грустно, а от мысли о «реставрации» ещё грустней.