таня дмитриева
На сайте с 8 марта 2008
очень давно ищу такой бартер!
могу преподавать английский и французский и хочу выучить испанский.
мой номер: 8 906 7390584
таня
да. обидно, что и его не обошла стороной убийственная рука людей, уничтоживших военторг, москву, россию и множество других не столь видных, но не менее значимый зданий. (список забавный получился…такая уместная двусмысленность;)
я,если честно, не любила детский мир, точнее не любила его как магазин, там неудобная система и эскалаторов, и расположения магазинов, я не часто там бывала, там на нас однажды в очереди покушался вор (на маму точнее), НО! мне было очень приятно зайти иногда в отдел игрушек, который в центре, с каруселью, не для покупок, а просто окунуться в удивительный мир «детского мира», особенная какая-то атмосфера. я обожала эти узенькие эскалаторы – такие необычные. в музеях принято все держать за стеклом, а тут ты сам за стеклом вместе с экспонатами – стенами, колоннами, эскалаторами и широченными коридорами….даже карманниками (атрибут очередей ссср).
обидно за детский мир очень. очень
каждый раз,когда прохожу мимо и понимаю, что туда нельзя просто так забежать (только из-за того, что идешь мимо) становится грустно, а от мысли о «реставрации» ещё грустней.
если еще актуально - 8 906 7390584