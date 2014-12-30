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И

Ираклий

На сайте с 20 августа 2009

Комментарии110Темы5Посты1
Коротко0
В России впервые подешевеет водка

Цены на все выросли, но на водку мы снизим цену, чтобы еще больше пили - все логично, если исходить из того, что правительству плевать на собственный народ.

Риелтор по коммерческой недвижимости

"Молоко" все же отжали, еще в 2011 году...

Семь причин моей ненависти

Чем плохи льняные брюки? Мужской дресс-код достаточно строгий и ходить даже в тонкой шерсти Zegna при 30-градусной жаре в Москве? Ну уж нет.

Хочу завести собаку

Французски бульдог нуждается в постоянном контакте с человеком. И вот не могу завести - работа...

Весь ужас Российской Олимпийской формы by Bosco di Ciliegi

Ширпотреб этот уже покупают. И тут главное не качество пошива и дизайна, а инфоповод - Боско пошил им форму, заодно доказал свою верноподданическую позицию властям. 

Как всё устроено: Пиар-менеджер

Все набросились на девушку, заодно себя выставляя в комментариях крутыми специалистами. Адекватный редактор в глянце - мало таких. А ненавидят пиарщика все; и всегда виноват он. И то, что он должен быть для всех "милашкой" так и есть: ты всегда между двумя огнями - собственным начальством, которое подкидывает разный треш и всеми остальными.

English in Moscow

Вы сами ходили на курсы BKC?

Заведения в стилистике времен Советского Союза

Там вход с Столешникова переулка. 

Заведения в стилистике времен Советского Союза

Еда в "Служебный вход" действительно оставляет желать лучшего. Но советская стилистика воспроизведена подлинными предметами эпохи. Много раритетов. 

Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер

Черные ботинки и белые носки - опасное сочетание

English in Moscow

да, много лет. была довольна, единственное не советую брать интенсив, ничего кроме усталости он не приносит :) вполне достаточно обычной программы.

в разговорный –кино-клуб хожу еженедельно, это хороший способ разговориться  :)

 

Семь причин моей ненависти

Может просто ей именно БЕЛЫЕ брюки не нра?....ну в принципе светло-серые выглядят строже и более "офисно" (ИМХО)

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