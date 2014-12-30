Ираклий
На сайте с 20 августа 2009
"Молоко" все же отжали, еще в 2011 году...
Чем плохи льняные брюки? Мужской дресс-код достаточно строгий и ходить даже в тонкой шерсти Zegna при 30-градусной жаре в Москве? Ну уж нет.
Французски бульдог нуждается в постоянном контакте с человеком. И вот не могу завести - работа...
Ширпотреб этот уже покупают. И тут главное не качество пошива и дизайна, а инфоповод - Боско пошил им форму, заодно доказал свою верноподданическую позицию властям.
Все набросились на девушку, заодно себя выставляя в комментариях крутыми специалистами. Адекватный редактор в глянце - мало таких. А ненавидят пиарщика все; и всегда виноват он. И то, что он должен быть для всех "милашкой" так и есть: ты всегда между двумя огнями - собственным начальством, которое подкидывает разный треш и всеми остальными.
Вы сами ходили на курсы BKC?
Там вход с Столешникова переулка.
Еда в "Служебный вход" действительно оставляет желать лучшего. Но советская стилистика воспроизведена подлинными предметами эпохи. Много раритетов.
Черные ботинки и белые носки - опасное сочетание
да, много лет. была довольна, единственное не советую брать интенсив, ничего кроме усталости он не приносит :) вполне достаточно обычной программы.
в разговорный –кино-клуб хожу еженедельно, это хороший способ разговориться :)
Может просто ей именно БЕЛЫЕ брюки не нра?....ну в принципе светло-серые выглядят строже и более "офисно" (ИМХО)
Цены на все выросли, но на водку мы снизим цену, чтобы еще больше пили - все логично, если исходить из того, что правительству плевать на собственный народ.