Иван Голунов
На сайте с 9 августа 2013
Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим»
Два вопроса:
Два вопроса:
1. Почему Сергей Семеныч все интервью в Costa Coffee дает?
2. Кто платил за чай и кофе?
Торговые центры Москвы: «Европейский»
УРААА! Неконтролируемое обсуждение!
УРААА! Неконтролируемое обсуждение!
У меня вопрос, почему совладелец ТЦ "Европейский" и однокурсник Владимира Путина и Александра Бастрыкина - Ильгам Рагимов не любит совершать покупки в своем торговом центре?
Торговые центры Москвы: «Европейский»
А какой у него любимый ТЦ?
Торговые центры Москвы: «Европейский»
Так ведь дорого же там.
Торговые центры Москвы: «Европейский»
Точно не знаю. Может быть, принадлежащие ему ТЯК "Москва" в Люблино или рынок "Садовод" в Капотне. Он же все-таки не горский еврей, а чистый азербайджанец.
Торговые центры Москвы: «Европейский»
любовь к Topshop не знает национальных границ, Иван
Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим»
ну не все, а два, кажется. Кофе нас угостили.
Вице-мэр Марат Хуснуллин: «По уровню благоустройства Москве равных нет»
Так "в сторону Жулебина", а не на станцию метро. На стройку метро Жулебина наверное и ездил.
А как он "в прошлом году всё лето практически ездил в сторону Жулебина", если станцию метро "Жулебино" открыли только в ноябре прошлого года? Метро-2 пользовался?