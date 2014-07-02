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Иван Голунов

На сайте с 9 августа 2013

Комментарии5
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Вице-мэр Марат Хуснуллин: «По уровню благоустройства Москве равных нет»

А как он "в прошлом году всё лето практически ездил в сторону Жулебина", если станцию метро "Жулебино" открыли только в ноябре прошлого года? Метро-2 пользовался?

Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим»

Два вопроса:
1. Почему Сергей Семеныч все интервью в Costa Coffee дает?
2. Кто платил за чай и кофе?

Торговые центры Москвы: «Европейский»

УРААА! Неконтролируемое обсуждение!
У меня вопрос, почему совладелец ТЦ "Европейский" и однокурсник Владимира Путина и Александра Бастрыкина - Ильгам Рагимов не любит совершать покупки в своем торговом центре?

Торговые центры Москвы: «Европейский»

А какой у него любимый ТЦ?

Торговые центры Москвы: «Европейский»

Так ведь дорого же там.

Торговые центры Москвы: «Европейский»

Точно не знаю. Может быть, принадлежащие ему ТЯК "Москва" в Люблино или рынок "Садовод" в Капотне. Он же все-таки не горский еврей, а чистый азербайджанец.

Торговые центры Москвы: «Европейский»

любовь к Topshop не знает национальных границ, Иван

Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим»

ну не все, а два, кажется.  Кофе нас угостили. 

Вице-мэр Марат Хуснуллин: «По уровню благоустройства Москве равных нет»

Так "в сторону Жулебина", а не на станцию метро. На стройку метро Жулебина наверное и ездил.