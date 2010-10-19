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Чёрт, я искренне считаю, что ни один пентхаус на Якиманке не сравнится с этим. И дело даже не только в интерьере, но в планировке, в истории дома. Я даже не думала, что в Москве есть что-нибудь хоть отдаленно напоминающее дом Наркомфина. Когда я там побывала - не могла в себя прийти неделю. Но к сожалению, в тамошние квартиры нужно вкладывать семизначные суммы, чтобы с умом восстановить уничтоженные полы, рамы и хотя бы вытравить плесень на стенах и потолках. Я реставрацию, увы, не потянула и отказалсь от идеи туда переехать. А эта ваша квартира - не хуже Наркомфина. Если у мечты существует воплощение - пожалуй, так оно и выглядит. Вы счастливцы.
Чёрт, я искренне считаю, что ни один пентхаус на Якиманке не сравнится с этим. И дело даже не только в интерьере, но в планировке, в истории дома.
Я даже не думала, что в Москве есть что-нибудь хоть отдаленно напоминающее дом Наркомфина. Когда я там побывала - не могла в себя прийти неделю. Но к сожалению, в тамошние квартиры нужно вкладывать семизначные суммы, чтобы с умом восстановить уничтоженные полы, рамы и хотя бы вытравить плесень на стенах и потолках. Я реставрацию, увы, не потянула и отказалсь от идеи туда переехать.
А эта ваша квартира - не хуже Наркомфина. Если у мечты существует воплощение - пожалуй, так оно и выглядит. Вы счастливцы.