Катя Руднер
На сайте с 22 сентября 2007
В городе
Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против куренияВ преддверии начала масштабной антитабачной кампании в Москве The Village проанализировал успешный мировой опыт отказа от курения в общественных местах
В городе
Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против курения В преддверии начала масштабной антитабачной кампании в Москве The Village проанализировал успешный мировой опыт отказа от курения в общественных местах
Ситуация
КофетишизмТо, что в Москве открываются кофейни сети Starbucks, едва ли станет для вас новостью. Так что этот текст предназначен, скорее, для внеклассного чтения.
Ситуация