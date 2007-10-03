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Катя Руднер

На сайте с 22 сентября 2007

Комментарии7
Темы0
Посты2
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В городе
Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против куренияВ преддверии начала масштабной антитабачной кампании в Москве The Village проанализировал успешный мировой опыт отказа от курения в общественных местах
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В городе

Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против курения В преддверии начала масштабной антитабачной кампании в Москве The Village проанализировал успешный мировой опыт отказа от курения в общественных местах

Ситуация
КофетишизмТо, что в Москве открываются кофейни сети Starbucks, едва ли станет для вас новостью. Так что этот текст предназначен, скорее, для внеклассного чтения.
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Ситуация

Кофетишизм То, что в Москве открываются кофейни сети Starbucks, едва ли станет для вас новостью. Так что этот текст предназначен, скорее, для внеклассного чтения.