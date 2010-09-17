Александра Хохолева
На сайте с 23 сентября 2007
котятки не придерживаются ню-рейв дресс кода. котятки носят леггинсы, худи своего бойфренда и дизайнерские каблы. и тру котяткок всего 3 штуки!
адрес то какой?
в меге на ленинградке — не ближний свет.
Скоро на Старом Арбате откроется – и будет нам счастье.
Я слышал что есть еще в каком-то московском отеле и в американском посольстве. Но там без вывесок Старбакса, потому что у них не было права на свое же название в России.
Нет, в Американском посольстве действительно есть, но только для сотрудников оного же, а еще был в гостинице Ренессанс, но там он не проработав и полугода закрылся, надо ждать открытия на Арбате
требуйте опровержения)
нее не надо опровергать.пусть все думают как в БГ.тру конспирация)
да ну! так всегда, все переврут на свой лад (((
у трукотятки не должно быть бойфренда
чувак, я с лехой придумал котяток. у трукотяток могут быть бойфренды, я разрешаю
отлично, как тогда называть их деток?
удивило, что автор не склоняет слово «котятки»
Пока прецедентов не было. )
точно такие же квартиры в доме Наркомфина Гинзбурга на Новинском бульваре, только сам дом в аварийном состоянии находится