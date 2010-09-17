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АХ

Александра Хохолева

На сайте с 23 сентября 2007

Комментарии7
Темы0
Посты2
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Квартира недели: Гоголевский бульвар

точно такие же квартиры в доме Наркомфина Гинзбурга на Новинском бульваре, только сам дом в аварийном состоянии находится

Словарь 2007 года от Большого Города

котятки не придерживаются ню-рейв дресс кода. котятки носят леггинсы, худи своего бойфренда и дизайнерские каблы. и тру котяткок всего 3 штуки!

Кофетишизм

адрес то какой?

Кофетишизм

в меге на ленинградке — не ближний свет.

Кофетишизм

Скоро на Старом Арбате откроется – и будет нам счастье.

Кофетишизм

Я слышал что есть еще в каком-то московском отеле и в американском посольстве. Но там без вывесок Старбакса, потому что у них не было права на свое же название в России.

Кофетишизм

Нет, в Американском посольстве действительно есть, но только для сотрудников оного же, а еще был в гостинице Ренессанс, но там он не проработав и полугода закрылся, надо ждать открытия на Арбате

Словарь 2007 года от Большого Города

требуйте опровержения)

Словарь 2007 года от Большого Города

нее не надо опровергать.пусть все думают как в БГ.тру конспирация)

Словарь 2007 года от Большого Города

да ну! так всегда, все переврут на свой лад (((

Словарь 2007 года от Большого Города

у трукотятки не должно быть бойфренда

Словарь 2007 года от Большого Города

чувак, я с лехой придумал котяток. у трукотяток могут быть бойфренды, я разрешаю

Словарь 2007 года от Большого Города

отлично, как тогда называть их деток?

Словарь 2007 года от Большого Города

удивило, что автор не склоняет слово «котятки»

Словарь 2007 года от Большого Города

Пока прецедентов не было. )

Квартира недели: Гоголевский бульвар
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