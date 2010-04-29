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ИК

Игорь К.

На сайте с 5 октября 2007

Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
Кофе с Викой Газинской


Слушайте, умник (ца), не знаете что такое ценообразование в Москве - молчите. Что за манера с Европой сравнивать? Ходят люди, им нравится, да и по-лучше, чем в в том же Париже обслуживают (там вообще кофе делать не умеют). Мне, например, приятно и не жалко: сам заработла - зам заплатил. Вы не хотите - не ходите. Всегда есть выбор. А то звучите как ханжа.

Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation

Конечно, это конец "Солянки". Мы умираем, покрываясь струпьями и выблевывая по кусочкам легкие.
Игорь Компаниец.

PS. Никто не ссорился. Мы как были лучшими друзьями, так ими и остаемся.

Синий фантом

Несколько роскошных, очень важных, фраз эти люди из себя выперли. Моя любимая мужская философия - на дешевом бухле выращенная.

Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation

=))

Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation
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