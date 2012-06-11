Ия Абрамова
На сайте с 30 июля 2008
на фотографиях выглядит круче, чем наяву. реставрировать и реставрировать
вешалок нужно больше. и вешалок и крючочков. и, главное, чтобы под кровать влезали чемоданы, иначе очень неудобно - по всей комнате сумки, рюкзаки, "хозяйственные сумки-тележки".
а шторки - великолепная идея!
огромная куча всего нужного, бесполезного и даже уродливого.., а работают люди в небольшой аскетичной комнатке на втором этаже. признайтесь - после работы вы сползаете вниз и учиняете неповторимое веселье?
понятно, что с помощью велодорожек решаем приоритетные для города задачи. но, господа зеленые, неужели никого ничего не смущает?
мне довелось покататься на этих аттракционах один раз, совсем маленькой меня туда не водили, а в 13 я поехала с друзьями. не могу назвать свои ощущения приятными. местами это был просто ужас - ужас от гремящих железяк, от музыкального хаоса, от огромного количества капризных детей, от каких-то заоблачных цен..
сожаление? - отнюдь.
а кто знает, куда этот мусор везут и насколько это экономически выгодно??
ведь у Москвы все еще нет мусороперерабатывающего завода. и я пыталась узнать где подобные заводы есть в МО, но не нашла
мне очень понравилась квартира, и цвет и форма - все в ней.. кроме спальни. потому что спальни-то и нет, есть коробка с кроватью, а спальни нет.
это прям так круто написано. интересно, сколько лет и смен министров им понадобится, чтобы хотя бы "черкизон" от туда выселить
кажется этот вопрос столько раз уже поднимали, что больше верится в отмену европейских виз, чем в большую Москву и метро в Подольске. угомонились бы, дороги проложили толковые и хватит
про сумки и чемоданы согласна, крючки и полочки еще точно нужны. Не подскажите, куда лучше приделывать крючочки, какова их функция? Спасибо за подсказки!
мне (как привередливому местами путешественнику) в холодное время года хочется оставить пальто в коридоре, чтобы над кроватью не висело. а летом, какие-то легкие вещи повесить на вешалку в номере, особенно если это брюки или платье. если пространство позволяет - поставить длинную напольную в большой комнате, чтобы по одной вешалке на постояльца
и я бы еще посоветовала (опять-таки если есть ресурс) позаботиться о фене и может быть утюге. иногда в хостелах можно приобрести недорогие домашние тапочки - бывает крайне полезно, и взять на прокат зонт. не забывайте о маленьких бытовых мелочах - они всегда запоминаются.
=)
Я изначально думала о личных ящиках, размеры которого позволяют что-то повесить в них, но Костя отговорил, а зря) пока еще все не заставлено, подумаю, где можно разместить штанги под одежду (вешалка под верхнюю одежду висит в комнате при входе). Фены, утюги есть :) тапочки думали вообще бесплатно давать :) летом было бы идеально сделать свой мини-прокат великов. Про зонты хорошая идея, спасибо большое! :)
мне приглянулся кое-какой текстиль в магазине www.mebelrama.ru. мебель довольно стандартная, но и что-то интересное найти можно. а элементы декора куда интереснее.
но минус в том, что это интерент-магазин - ни пощупать, ни покрутить.
удачи в ремонте!)