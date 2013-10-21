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На сайте с 8 августа 2008

Комментарии121
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В Петербурге откроется московский паб «Джон Донн»

"около 110 рублей". Шедеврально!

Новое место: Ресторан Oh! Mumbai

Ничего не вызывает столько удивления, как цены на лимонад. 300 рублей за литр воды, льда, лимона и листьев (опционально) - серьезно?

Цифра дня: Сколько лет нужно копить на квартиру в Петербурге

Ну да, ну да. А цены на квадратный метр такие стоят на месте, ждут этих самых накоплений. Аналитика 88 уровня.

Маршрут на выходные: Курортный район и Выборг

И все же круто, что в Петербурге есть свое море, до которого минут 30-40 по кратчашему.

Новое место: «Мама Люба»

Гуд. Петроградка семимильными шагами развивается.

iTunes Store запустили в России

Цены, господа, цены! Всё - по пятерочке.

Новое место (Петербург): Кафе-бар Wood

Уже открыты в тестовом режиме или только после 8 декабря?

Есть вопрос: «Почему билеты в музей для иностранцев стоят дороже?»

О, обыкновенное совковское жлобство.

Новое место: Паб «Траппист»

Удачи Леше и Павлу!
Ребята действительно долго вынашивали эту идею. Наконец!

Городские скверы назвали в честь Хиля и тренеров «Зенита»

Переулок Щербаков все же.

Новое место (Петербург): Кафе-бар Wood

Уже открыты.

Новое место: Ресторан Oh! Mumbai

С каких пор 75 рублей за порцию безалкогольного напика в кафе стало дорого? У Арама на Даче, например, 800.

Новое место: Ресторан Oh! Mumbai

ЕСть 10 ресторанов, где цена лимонада 1000. И ничего, не краснеют. 

Новое место: Ресторан Oh! Mumbai

а 690 не хотите? :) Тархун в Поляне на пр. Тореза :) 

В Петербурге откроется московский паб «Джон Донн»

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