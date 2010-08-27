вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии60
Темы0
Посты1
Коротко0
PL

Pablo Lavrov

На сайте с 24 марта 2008

Комментарии60
Темы0
Посты1
Коротко0
Скейтпарки мечты

слюни реками стекают

В отпуск или новый клуб в Анапе на берегу моря

там будет тусить с десяток расфуфыриных чик и пятеро хачей)) все остальные будут тусить на скамеечке рядом с клубом одни потому что морально слишком разложились чтобы их туда пустили и другие которые ещё не достаточно морально разложились чтобы платить больше 20$ чтобы послушать говно-хаус))

Новый вид

почти лягушки
хороший довод в пользу теории дарвина

Эфиопия. Религия счастья

прекрасный пост, теперь я точно знаю куда хочу поехать!

Внимание: Поддельные фингерборды

ужас, это же страшнее конца света просто

Имбирный напиток

незачто)
с кефиром эт как? если можно поподробней)

Москва - та, что не будет никогда

соеденить с питером эт сильно)
Останется только решить Моск-петербург или Санктва?

Main bazar в культурном центре iYoga

загляну, спасибо)

Центр Москвы переводят на одностороннее движение

круто, так держать

How To Make Rainbow Cake

ну и психодел!!!

Main bazar в культурном центре iYoga

Будем рады!

Москва - та, что не будет никогда

Saint Moscow

Москва - та, что не будет никогда

ксать неплохое названице))

Москва - та, что не будет никогда
комментарий удалён
Москва - та, что не будет никогда

решено!!!

Внимание: Поддельные фингерборды

)))

Загрузить ещё