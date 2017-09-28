Артур Гришин
На сайте с 26 октября 2009
В каком ресторане?
Бар "City Space" с панорамных видом на Москву, расположенный на 34-ом этаже Swissotel Красные Холмы - http://cityspacebar.com/ru
Как у них: «Городские пчёлы» в Лондоне
Эта вся история очень напоминает мультфильм "Bee Movie".
Glintmilk
...можно добавить немного сливочного масла, оно растопится...Вкус будет еще мягче...
Glintmilk
Да, разумеется на две порции...
Да, разумеется на две порции...
Её надо все же попробовать растворить при перемешивании на огне...
Lemon Curd
Спасибо за рецепт, как-нибудь попробую приготовить...
Glintmilk
Спасибо...исправил...
Glintmilk
ну если хочешь, можешь решится на эксперимент со свежим/парным...)))...Потом только здесь отпишись...)
Части тела
ах ты фетишист!
Glintmilk
Может все-таки "пастеризованное"?
Красивые женские ступни