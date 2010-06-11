lera
На сайте с 26 августа 2009
Поцелуй Камня
Здорово, я 3 недели назад была в Корке и целовала тот самый камень.
Съедобная краска в баллончиках
А в России ее на обычную менять краску будут,
А в России ее на обычную менять краску будут,
так прибыльнее будет у нас)
I'm Lovin' It
слишком банальный список.
слишком банальный список.
много лишних фотографий
Съедобная краска в баллончиках
Да, а мы и не заметим)
Съедобная краска в баллончиках
никто в детстве не пробовал на вкус гуашь??))))))) распознаем подделку!!!)
Съедобная краска в баллончиках
Я только акварелью медовой увлекалась)) сладенькая)
а как же знаменитая легенда о черном петухе?
в Лиссабоне на каждом шагу его изображение