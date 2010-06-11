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L

lera

На сайте с 26 августа 2009

Комментарии4
Темы0
Посты1
Коротко0
Португальские страсти: 5 фактов о европейской провинции

а как же знаменитая легенда о черном петухе?
в Лиссабоне на каждом шагу его изображение

Поцелуй Камня

Здорово, я 3 недели назад была в Корке и целовала тот самый камень.

Съедобная краска в баллончиках

А в России ее на обычную менять краску будут,
так прибыльнее будет у нас)

I'm Lovin' It

слишком банальный список.
много лишних фотографий

Съедобная краска в баллончиках

Да, а мы и не заметим)

Съедобная краска в баллончиках

никто в детстве не пробовал на вкус гуашь??))))))) распознаем подделку!!!)

Съедобная краска в баллончиках

Я только акварелью медовой увлекалась)) сладенькая)