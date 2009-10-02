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18 сентября, пятница
Байкал
Байкал
Россия
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L

Lora

На сайте с 26 августа 2009

Комментарии8
Темы0
Посты1
Коротко0
Фаршированная тыква – легко!

Я всегда заправляю соевым соусом. Но я маньяк, поэтому это на любителя)

Фаршированная тыква – легко!

Не за что) Правда очень простой рецепт. Со сметаной особенно вкусно)

Фаршированная тыква – легко!

Одна картошка "погоду в доме" не сделает)) Но в принципе можно без картошки вполне, я согласна.

Фаршированная тыква – легко!

Вкусно-вкусно. Выглядит нормально, на мой взгляд. Просто "художественное" фото снять не удалось.

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Фаршированная тыква – легко!

однако это важно

Фаршированная тыква – легко!

Не собираюсь вступать с вами в дискуссию.