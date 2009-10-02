Lora
На сайте с 26 августа 2009
Фаршированная тыква – легко!
Не за что) Правда очень простой рецепт. Со сметаной особенно вкусно)
Фаршированная тыква – легко!
Одна картошка "погоду в доме" не сделает)) Но в принципе можно без картошки вполне, я согласна.
Фаршированная тыква – легко!
Вкусно-вкусно. Выглядит нормально, на мой взгляд. Просто "художественное" фото снять не удалось.
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Офис - сказка. Думаю и команда работает соответствующая. Завидую белой завистью)).
Фаршированная тыква – легко!
однако это важно
Фаршированная тыква – легко!
Не собираюсь вступать с вами в дискуссию.
Я всегда заправляю соевым соусом. Но я маньяк, поэтому это на любителя)