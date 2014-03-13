Margarita Yukecheva
На сайте с 13 марта 2014
На каком языке говорит Россия
в Челябинской области слышала "голимый" в значении "полностью", "только" (н-р, "не суп, а одна соль голимая",то есть сильно пересоленный).
На каком языке говорит Россия
да, в Кемеровской обл. "голимый" тоже имеет два значения - плохой, отстойный и в значение полностью, только, лишь. Мой молодой человек до сих пор в некоторых случаях обижается, когда я говорю голимый)
На каком языке говорит Россия
а я уж думала, что такое значение встречается только у нас. Ура, мы не одиноки! :-)
На самом деле большинство этих слов употребляется по всей России, а не только в указанном городе. Почему-то всех удивляет сибирский Лист вместо Противень, потом были еще Стекляшки - небольшие торговые павильоны, в Новосибирске тоже говорят Поребрик, а на любую прихожую - Коридор. Квартиру с комнатами друг напротив друга называю Распашонка (тоже наверняка не только у нас). Интересно, что в некоторых регионах голимый значит классный, а у нас - отстойный.