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А

Агра

На сайте с 25 марта 2008

Комментарии30
Темы0
Посты1
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Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции

господи, хватит это дерьмо уже пиарить.

How To Make Rainbow Cake

в старом постсоветском анекдоте теперь смело можно заменить "ковер" на "пирог".

TravelGuide: Бали с Роговым

шептухин молодец, чувствовалась его рука, и меня обрадовало что это он и оказался )

да и пост отличный, захотелось на бали %)

Леонид Алексеев

"Что нужно сделать, чтобы стать участником RFW?
Нужно много работать!"

видели мы как вы работает.

Венский Гауди – Фриденсрайх Хундертвассер

пользуйтесб поиском, пожалуйста: http://www.lookatme.ru/flows/arhitektura/posts/22247-fridensrayh-hundertvasser-volshebnik-rastitelnosti

НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА

"В Москве есть много чего, но в Нью-Йорке есть всё."

и правда. лучше и не скажешь!

New York City Subway

http://www.lookatme.ru/flows/look-at-me/posts/67669-nedelya-nyu-yorka-na-look-at-me

Был свет, и была тьма: где и как избавиться от похмелья

зорекс - снимает алко, кафетин - головную и другие боли, энэрион - придает сил.

а вообще лучше белого русского с молоком для снятия похмелья еще не придумано на мой взгляд. 50 водки 50 коньяка 100 сливок, все в огромные стакан и заливаем молоком до краев.

Особенности Нью-Йорка

швейцар красивый.

остальное просто полезно тем кто там еще не был %)

еще одна интересная особенность, связанная с метро, кстати - его кондиционирование прямо противоположно российскому - где прохладные станции сменяются жаровней в вагоне. в нью йоркском метро вам придется попотеть в ожидании поезда, тогда как внутри вагона находится настоящая морозильная камера.

Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!

я останавливался в Belvedere (вроде 3х или 4х звездный) на 48й и 8й - громный номер(двухместный, но я жил один) с кухней, телевизором интернетом и кабельным тв - и все за 70 долларов в ночь, жил в начале осени. когда же я попытался вернуться туда под рождество, цена уже была 190 за ночь. так что выбирайте время для туризма с разумом. посоветую именно начало осени - тут еще очень тепло, солнечно, имеет смысл сходить и на брайтон бич.

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