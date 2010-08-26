Агра
На сайте с 25 марта 2008
в старом постсоветском анекдоте теперь смело можно заменить "ковер" на "пирог".
шептухин молодец, чувствовалась его рука, и меня обрадовало что это он и оказался )
да и пост отличный, захотелось на бали %)
"Что нужно сделать, чтобы стать участником RFW?
Нужно много работать!"
видели мы как вы работает.
"В Москве есть много чего, но в Нью-Йорке есть всё."
и правда. лучше и не скажешь!
зорекс - снимает алко, кафетин - головную и другие боли, энэрион - придает сил.
а вообще лучше белого русского с молоком для снятия похмелья еще не придумано на мой взгляд. 50 водки 50 коньяка 100 сливок, все в огромные стакан и заливаем молоком до краев.
швейцар красивый.
остальное просто полезно тем кто там еще не был %)
еще одна интересная особенность, связанная с метро, кстати - его кондиционирование прямо противоположно российскому - где прохладные станции сменяются жаровней в вагоне. в нью йоркском метро вам придется попотеть в ожидании поезда, тогда как внутри вагона находится настоящая морозильная камера.
я останавливался в Belvedere (вроде 3х или 4х звездный) на 48й и 8й - громный номер(двухместный, но я жил один) с кухней, телевизором интернетом и кабельным тв - и все за 70 долларов в ночь, жил в начале осени. когда же я попытался вернуться туда под рождество, цена уже была 190 за ночь. так что выбирайте время для туризма с разумом. посоветую именно начало осени - тут еще очень тепло, солнечно, имеет смысл сходить и на брайтон бич.
господи, хватит это дерьмо уже пиарить.