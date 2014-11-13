вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Комментарии21Темы1Посты1
Коротко0
YV

Ykradkoi Vremya

На сайте с 26 марта 2008

Комментарии21Темы1Посты1
Коротко0
Двухуровневая квартира с «умными» технологиями

Вы тут все собрались ленивые зануды, уверена что даже не пользовались возможностями которые предлагает проект. Управление статьей с помощью мобильного телефона (фак еах). Увидели лого и обос***лись все в комментах((. Очень обидно за людей, которые изобретают новые форматы контента для таких неблагодарных читателей. На любые инновации нужны инвестиции, нечего лицемерить тут, я считаю.

Немецкие маузеры на памятнике русскому солдату в Москве

с фронта вообще не приходили с винтовками и не уходили с ними на фронт...

Персональная помощь: 5 московских магазинов со стилистами

И стокманн еще

На Патриарших прудах установили знак в честь «Мастера и Маргариты»

Вот красотища какая!

Вещи недели: 13 шёлковых платков

http://prostopleer.com/tracks/3557299Jiyr

В парке Горького открылось три новых велопроката

а до скольки он работает?

Свежая укладка: как асфальт меняют на плитку в Москве

очень крутое название

Квартира недели

консервированные фотографии - это очень интересно, вроде как воспоминания в банке

Перестройка: бренд города — часть 1

Лого №2 (красные руки) в роли принта на майке создают конфуз, будто сзади пристроился кто-то красный и... обнимает

Квартира недели

это истинный фотобанк

В парке Горького открылось три новых велопроката

До 22:00

Двухуровневая квартира с «умными» технологиями

Поддерживаю!!