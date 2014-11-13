Ykradkoi Vremya
На сайте с 26 марта 2008
Немецкие маузеры на памятнике русскому солдату в Москве
с фронта вообще не приходили с винтовками и не уходили с ними на фронт...
На Патриарших прудах установили знак в честь «Мастера и Маргариты»
Вот красотища какая!
Вот красотища какая!
В парке Горького открылось три новых велопроката
а до скольки он работает?
Свежая укладка: как асфальт меняют на плитку в Москве
очень крутое название
Квартира недели
консервированные фотографии - это очень интересно, вроде как воспоминания в банке
Перестройка: бренд города — часть 1
Лого №2 (красные руки) в роли принта на майке создают конфуз, будто сзади пристроился кто-то красный и... обнимает
Квартира недели
это истинный фотобанк
Двухуровневая квартира с «умными» технологиями
Поддерживаю!!
Вы тут все собрались ленивые зануды, уверена что даже не пользовались возможностями которые предлагает проект. Управление статьей с помощью мобильного телефона (фак еах). Увидели лого и обос***лись все в комментах((. Очень обидно за людей, которые изобретают новые форматы контента для таких неблагодарных читателей. На любые инновации нужны инвестиции, нечего лицемерить тут, я считаю.