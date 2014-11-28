Анна Vанна
На сайте с 27 марта 2008
Если более менее настоящей японской кухни хочется, а не просто где дают СУШИ - то "Цветение сакуры" или "Ю-Мэ". Живу с японцем-знаю!) Проживающие в Москве японцы ходят в основном туда. Остальное просто стилизация. Может быть, Ichiban Boshi еще. И конечно же они могут поесть роллов,просто потому что это иногда вкусно, хоть и общего с родной кухней японии не имеет. В очень дорогие места не советую, зачем это все,нормальный человек туда идет не за едой уж точно
купила там ролл с курицей и он был ужасен. "хачапури" люблю,но холодный ролл с подмякшим тестом и сухой начинкой никуда не годится(
скажите пожалуйста.вот я сделала так-у меня было 150 г горького шоколада,я смешала с горячими сливками 100 г,оставила на час.все как по рецепту.но ганаш не застыл,стал холодный,но жидкий.скатать шарики я не смогла.перелила в креманки,посыпала сверху какао.и поставила в морозилку минут на 15.получилось затвердевшая масса,уже похожая на трюфельную..из чего я делаю вывод,что скорее всего надо ставить смесь в морозилку? дабы потом слепить.или мои пропорции не верны?
еще хочу сказать вообще спасибо за рецепт.потому что в любом случае получилось дико просто и сумасшедше вкусно.я давно хотела этог шоколадного нежного вкуса.объеденье!
он там хорош
Это который? С куриным салатом или с жареной курицей?
кажется,с куриным салатом.там была курица и зелень
Будем исправляться. Спасибо за сигнал
Я живу на фрунзенской набережной, когда въезжали в 2009 году на встречали огромные черные тараканы-даже какие-то жуки, это мой стах на всю жизнь теперь. Очень неприятно.Они жирные, большие и супер-быстые,их сложно убить. Вызвали службу, травили. На пару лет они исчезли. Снова иногда появляются. Хочу снова вызвать службу, потому что дико боюсь наткнуться на них в темноте. Однажды я нашла одного в постельном белье, орала как резаная, бедный таракан аж сам испугался и убежал быстро, потом один раз наступила на одного в темноте.(( Вообщем, ад! И непонятно откуда такие черные берутся, говорят, это особый вид -земляные тараканы. Они в основном в теплое влажное время года лезут, и когда отопление включают. Летом также на Патриарших прудах в жилом доме такие появились, по стене ползали, вызывали службу и травили. Мелки, дихлофосс- это временные меры, чтобы избавить на 1-2 года надо специальую отраву