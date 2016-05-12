Елена Колобаева
На сайте с 6 июня 2011
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
очень хотелось бы видеть фотки всех заведений (а не только выбранных) еще и желательно с фотками еды
Ваши пожелания и замечания по работе Комьюнити
Дело в том, что проект по обновлению Комьюнити и комментариев заморожен по техническим причинам. Однако я не теряю надежды, что все, что было придумано пару лет назад, все же будет реализовано
Хочу эстерхази
О, супер, спасибо!
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
Согласна, без фоток неинтересно читать.
Есть в кондитерской Голубка на Спортивной, вкусное!