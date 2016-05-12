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Комментарии221Темы18Посты1
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ЕК

Елена Колобаева

На сайте с 6 июня 2011

Комментарии221Темы18Посты1
Коротко0
Хочу эстерхази

Есть в кондитерской Голубка на Спортивной, вкусное!

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

очень хотелось бы видеть фотки всех заведений (а не только выбранных) еще и желательно с фотками еды

Ваши пожелания и замечания по работе Комьюнити

Дело в том, что проект по обновлению Комьюнити и комментариев заморожен по техническим причинам. Однако я не теряю надежды, что все, что было придумано пару лет назад, все же будет реализовано

Английский по скайпу

Ваши пожелания и замечания по работе Комьюнити

Хочу эстерхази

О, супер, спасибо!

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

Согласна, без фоток неинтересно читать. 

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