На сайте с 25 июня 2013
Добрый день!
Чумовое приложение, пользовалась им с телефона сестры в Германии. Но по приезде в Россию не смогла найти его в Эппсторе. Есть только SpotSearch для Spotify, что совсем не то. Подскажите, есть ли русский аналог?
Яндекс.Музыка и\или Google Play
Добрый день!
Чумовое приложение, пользовалась им с телефона сестры в Германии. Но по приезде в Россию не смогла найти его в Эппсторе. Есть только SpotSearch для Spotify, что совсем не то. Подскажите, есть ли русский аналог?