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EK

Elena Kiseleva

На сайте с 25 июня 2013

Комментарии1
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Племя, бригада, гильдия: Как Spotify превратился из стартапа в компанию

Добрый день!

Чумовое приложение, пользовалась им с телефона сестры в Германии. Но по приезде в Россию не смогла найти его в Эппсторе. Есть только SpotSearch для Spotify, что совсем не то. Подскажите, есть ли русский аналог?

Племя, бригада, гильдия: Как Spotify превратился из стартапа в компанию

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