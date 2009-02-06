Андрей
На сайте с 28 марта 2008
борще без мяса – не борщ.
Огромный мозг человека потребляет необычайно много энергии – в 16 раз больше, чем мышечная ткань (в пересчете на единицу массы). Но хотя его размеры относительно массы тела у людей больше, чем у других приматов (в три раза превышают теоретически рассчитанную величину), общие энергетические потребности человеческого тела в состоянии покоя не превышают этого показателя у любого другого млекопитающего сравнимых размеров. А следовательно, на питание «прожорливого» мозга мы расходуем большую часть своего суточного энергобюджета. У взрослого человека в состоянии покоя доля мозгового метаболизма составляет 20–25% всех энергетических потребностей организма, что значительно больше, чем у других приматов (8–10%), не говоря уже о прочих млекопитающих (3–5%).
На основании показателей размеров тела гоминид я определил долю энергетических потребностей организма в состоянии покоя, которая у наших далеких предков уходила на нужды головного мозга. Расчеты заставляют предполагать, что типичный австралопитек с массой тела 40–43 кг и объемом мозга 450 куб. см расходовал на его нужды примерно 11% энергии. А Н. erectus, весивший 63–66 кг и обладавший мозгом в 850 куб. см, ежедневно затрачивал 250 из 1500 ккал, т.е. 16% энергии.
Как же в процессе эволюции возник столь энергетически «дорогостоящий» орган? Я полагаю, что и здесь, как в случае бипедии, решающую роль сыграл ряд факторов естественного отбора. Но укрупнение головного мозга не смогло бы произойти до тех пор, пока гоминиды не начали потреблять пищу, достаточно богатую калориями и питательными веществами, для того, чтобы покрыть все сопровождавшие процесс энергетические издержки.
Эту гипотезу подтверждают и сравнительные исследования современных животных. Приматы с более крупным головным мозгом потребляют более калорийную пищу. Согласно последним данным, современные охотники-собиратели получают в среднем 40–60% энергии за счет продуктов животного происхождения (мяса, молока и т.д.), а современные шимпанзе – лишь 5–7% всех калорий. Растительная пища менее калорийна и питательна. Так, например, в 100 г мяса содержится 200 ккал, в 100 г фруктов – 50–100 ккал, а в 100 г листьев – всего 10–20 ккал. Логично предположить, что древние представители Homo, «нарастившие» в головном мозгу массу серого вещества, должны были подыскать себе и более калорийную пищу.
мда
привет Сопет)
кстати согласен)
если борщ то настоящий БОРЩ =)
+1000
какой угодно другой красный суп, но не борщ
привет, Елисей)
глупости
я искал долго этот комментарий!!! ДА
борщ борщу рознь
Давайте не будем «холиварить».
ну что ж так категорично!)
а!?)))
вегетарианцам ж тоже хочется порой борщом насладиться, например в обед, ага!)))
точно. интересно было бы послушать рецепт вегетарианской солянки)))
Солянка вегетарианская
500 г свежей белокочанной капусты, 250 г квашеной белокочанной капусты, 200 г соленых грибов, 1 головка репчатого лука, 15 зеленых оливок, фаршированных лимоном, 3 ст. л. рафинированного растительного масла, 1 лавровый лист, 5 горошин черного перца, соль – по вкусу, 2–2,5 л воды.
Свежую капусту мелко нашинковать и потушить вместе с квашеной капустой (если капуста квасилась крупными кусками, нарезать ее помельче) в течение 20 минут под крышкой, добавив пол стакана воды. Затем к капусте добавить 2 ст. ложки растительного масла, снова накрыть крышкой и тушить еще 5 минут. Луковицу мелко нашинковать и спассировать в оставшемся растительном масле. Соленые грибы нарезать кубиками или соломкой. В кипящую подсоленную воду (2–2,5 л) опустить лавровый лист, горошины перца, подготовленную капусту, лук, грибы, оливки и варить при слабом кипении 10 минут под крышкой.
но ни в какое сравнение это вкусное солянкоподобное нечто не идет с настоящей Солянкой Сборной МЯСНОЙ
Мясо! Рай! Ад! Вселенная!
...посмотрела "продукты для мозга"..не нашла мяса в списке..орехи, злаки, глюкоза - фрукты.... а вот мяса нет
как скажешь, ок)