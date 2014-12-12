Антон
На сайте с 2 сентября 2009
Гоголь Books, Гараж, Циферблат, Kaspar Hauser, kiosk-kiosk.ru
Возможно это просто байка, но есть мнение, что когда мишлен делали свои первые автомобильные гиды, лучшие рестораны из гида обычно располагались в глухих деревнях с плохими дорогами. Поездка в такие места сильно изнашивала шины, тем самым вынуждая покупать новые и естественно мишлен))
как в винном баре вообще разрешают курить??? в остальном все выглядит заманчиво
это ж надо было умудриться так 240 метров загадить
А как же запрет Собянина на снос и новую застройку в центре?
что такое премиум-эконом?
Обещано 6-8 этажей, а на картинках сплошные 14и этажки. Квадратные дворы, окруженные этими монстрами мало чем отличаются от имеющихся спальных районов.
Не сказал бы, что Португалия не в почете у россиян. Там давно проводятся русскоязычные кэмпы и поток вполне сравним с Бали. Разница с Бали в том, что Португалия не может похвастаться постоянством волн, особенно летом. Лето и Серфинг в западной Европе это вообще одна большая профанация и маркетинг, заколачивание бабла. Летом состояние волн самое ужасное. Иногда дождаться нормального свела просто невозможно. А насчет теплой воды тоже все очень относительно. Это океан, там течения такие, что сегодня купаемся в купальниках, а завтра натягиваем толстый гидрик. Не угадаешь. Привожу пример. Ездил с другом в разницу пару недель. У него пришел мощный свелл, волны качали от 6 более футов, но при этом вода была ледяная. Я приехал - вода была градусов 25, можно было не вылазить сутками, но был полнейший флэт. За неделю удалось посерфить пару раз на жалких 2-3 футовых волнах.
Базировались в Лагоше, там конечно очень красиво, но все споты ооооочень далеко, добраться можно только на машине. И я не могу сказать, что там дешево. Да там немного дешевле чем в остальной европе, но в плане серфинга вполне европейские цены и не вполне европейских сервис. Был жутко разочарован. Ребята вроде отличные, но дерут вообще непонятно за что.
Если и ехать в европу за серфингом то только осенью и не раньше октября и цены спадают немного да и есть из чего выбрать.
В этом плане Бали более универсален хоть и в три раза дальше. Зато волны есть гарантировано круглый год. Если не на одном побережье, то на другом. да и любой спот доступен либо в шаговой или 15 минутной мотороллерной доступности.
Пишу исключительно по личному опыту. Да, многие могут сказать, что с Португалией мне не повезло. Но лето на атлантике это очень нестабильная пора для серфинга. И все интернет рекламы о том, что лето, серфинг, европа - все это тупое зашибание бабок. Пообщайтесь с локалами, не имеющим отношения к серф бизнесу
сатанинские радиостанции! а вот сам бизнес центр отличный получился, один из немногих в москве. и во дворике можно побывать, минуя офисы.
В принципе вы правы - самые классные ветра с октября по май включительно, но тем не менее - мой опыт был исключительно успешным - я ездила в Пениш (Peniche), если посмотреть по карте то это полуостров идеальной формы где всегда можно поймать отличный офшор и для новичков летом условия прекрасные
В Пенише тоже был. Странное местечко, ничего определенного не могу сказать. Там мне тоже не повезло. Дул сильнейший оншор. относительно недалеко от Пениша есть Эрисейра. Вот там мне куда больше понравилось. Красивые скалистые берега, маленький городок, где в отсутствии волн легко можно найти себе занятие. Да и куда красивее и приятнее Пениша.
спасибо за инфу, странно что в Пенише не повезло - его же можно объехать с любой стороны и найти спот с офшором, а в каком месяце были? Я про Эрисейру почему-то ничего не слышала, надо посмотреть.
Был в августе. Я тогда всю атлантику проехал от французского Биаритца до португальского южного Лагоша. Везде была одна и та же картина. Сильный оффшор илифлэт или раз в неделю проскакивали более менее нормальные волны. Насколько я знаю, Пениш, Эрисейра и Лагош три самых популярных серф направления
высотки - первая очередь строительства
6-8 этажей - это средняя высота, будут как высокие здания, так и низкие
Тренд тотальной уберификации всего немного пугает. С одной стороны это интересно и вероятно основная бизнесс модель будущего. Но пока иметь дело с частником - это огромный риск для всех и не важно какие он там проходит проверки (в адекватности которых я кстати сильно сомневаюсь, но это претензия скорее к компаниям, которые продают такие проверки). Я несколько раз наступал на грабли как пользователь и на airbnb и на uber. Поэтому к подобным сервисам пока отношусь с опаской. И несмотря на беспричинно начавшийся медиасрач выше в комментариях, я все же пока предпочел бы компании типа "Блеск".