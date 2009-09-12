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17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
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G

Gaik

На сайте с 31 марта 2008

Комментарии4
Темы0
Посты1
Коротко0
TravelGuide: Канны с Евгением Мартовым

Отличный пост!!!!! Еще Канианцы, собственно как и практически все французы обожают собачек! При мне неосторожный официант на пляже попросил мадам неопределенного возраста спустить мальтийскую балонку с лежака за что был послан в грубой форме и в качестве извинений кто-то из старших пулей прилетел с бутылочкой шампанского ... мой город нарвится мне очень!

Solyanka Autumn Statement

Перемены всегда к лучшему я уверен что как всегда будет интересно и занятно;)

Стокгольм с изнанки

респект !!!! моя любимая европейская столица, только одна Modena стоит того что бы туда хотя бы разок съездить!!!!

Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме

Вообще классный город просто обожаю бывать там, как то даже летел из Стокгольма с 100 метрами провода электрического и тремя торшерами и лампам потому как совсем рулез там все что со светом связано