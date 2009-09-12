Gaik
На сайте с 31 марта 2008
Solyanka Autumn Statement
Перемены всегда к лучшему я уверен что как всегда будет интересно и занятно;)
Стокгольм с изнанки
респект !!!! моя любимая европейская столица, только одна Modena стоит того что бы туда хотя бы разок съездить!!!!
Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме
Вообще классный город просто обожаю бывать там, как то даже летел из Стокгольма с 100 метрами провода электрического и тремя торшерами и лампам потому как совсем рулез там все что со светом связано
Отличный пост!!!!! Еще Канианцы, собственно как и практически все французы обожают собачек! При мне неосторожный официант на пляже попросил мадам неопределенного возраста спустить мальтийскую балонку с лежака за что был послан в грубой форме и в качестве извинений кто-то из старших пулей прилетел с бутылочкой шампанского ... мой город нарвится мне очень!