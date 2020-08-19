Дарья Мищенко
На сайте с 7 июня 2013
Что-то результаты опроса напоминают результаты всех последних голосований в России.
Офигенный. Я теперь очень хочу познакомиться с вами, ребята.
Возможно, ситуацию спас бы внутренний чат с участниками события, ведь в вечеринках главное — это общение. Но про чат я узнала слишком поздно.
В чате Kinky Party действительно было получше. И посмотреть там было на что, в отличие от трансляции.
Но в остальном ощущения такие же.
Окно в ванной. Тихо завидую.
Самый лучший вид – тот, что на первой фотографии, с великом и скейтом посередине. Но даже там на левую половину лучше не смотреть. Это дерево шкафов вызывает ассоциации с деревянной обшивкой стен помещений АН СССР и министерских кабинетов из 70-х. На редкость неудачный выбор оттенка и рисунка.
"Почти настоящий продукт" - это хорошо.
"Копчённый на буке" - есть зависимое слово, всё нормально
PS уже всё в порядке
Ни слова?
Также здесь есть полноценная кухня с холодными и горячими закусками, салатами, супами, основными блюдами, десертами в необычной подаче
Вполне достаточно для заметки о баре.
Точно )) видела такие кабинеты.
Абсолютно согласна, да и по колористике квартиры совсем мимо это дерево
плавали, знаем, волшебно
а ещё в старых домах можно хорошо провести время на подоконнике
В смысле, он долго думал и придумал ВОТ ЭТО?..