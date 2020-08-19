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ДМ

Дарья Мищенко

На сайте с 7 июня 2013

Комментарии70Темы1Посты12
Коротко0
Четырбок подготовил поправку к закону «о наливайках». Послабление сделают для баров в центре Петербурга

В смысле, он долго думал и придумал ВОТ ЭТО?..

Сколько россиян уверены, что Лукашенко потеряет власть

Что-то результаты опроса напоминают результаты всех последних голосований в России.

Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек

Офигенный. Я теперь очень хочу познакомиться с вами, ребята.

«Мы сходили на эротические онлайн-вечеринки»

Возможно, ситуацию спас бы внутренний чат с участниками события, ведь в вечеринках главное — это общение. Но про чат я узнала слишком поздно.

В чате Kinky Party действительно было получше. И посмотреть там было на что, в отличие от трансляции.

Но в остальном ощущения такие же.

Двушка с отсылкой к классике на Арбате

Окно в ванной. Тихо завидую.

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»

Самый лучший вид – тот, что на первой фотографии, с великом и скейтом посередине. Но даже там на левую половину лучше не смотреть. Это дерево шкафов вызывает ассоциации с деревянной обшивкой стен помещений АН СССР и министерских кабинетов из 70-х. На редкость неудачный выбор оттенка и рисунка.

Если не видно разницы: Кто и для чего копирует известные бренды

"Почти настоящий продукт" - это хорошо.

10 баров, кафе и ресторанов, открывшихся в марте

"Копчённый на буке" - есть зависимое слово, всё нормально

"Василеостровская" закрыта на вход

PS уже всё в порядке

На Правды открылся гастробар Tired Hands

Ни слова?

Также здесь есть полноценная кухня с холодными и горячими закусками, салатами, супами, основными блюдами, десертами в необычной подаче

Вполне достаточно для заметки о баре.

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»

Точно )) видела такие кабинеты. 

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»

Абсолютно согласна, да и по колористике квартиры совсем мимо это дерево

Двушка с отсылкой к классике на Арбате

плавали, знаем, волшебно

Двушка с отсылкой к классике на Арбате

 а ещё в старых домах можно хорошо провести время на подоконнике

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