Irena
На сайте с 6 сентября 2009
замечательный пост. спасибо)
А мне нравится путешествовать одной, это невероятные ощущения. Тем более кто сказал, что это одиночество? Это уединение - одно из лучших ощущений.
Жаль, что люди часто говорят всякие глупости про путешествия одному, в итоге не решаются открыть что-то новое для себя.
Спасибо за пост!
а почему не из нужных?
Хороший рецепт, спасибо, надо будет попробовать
Я рада, что вам нравится ваш город) А я в нем ничего особенного не чувствую. В Прагу, Киев я тоже приезжала и уезжала, но чувствовала. Просто Москва для меня это нечто другое. Я не оцениваю ничего, это лишь мои ощущения. И я не претендую на то, чтобы они у всех были такими же.
Я могу приехать в Прагу на день, но испытать и трепет, и дрожание, а Москва для меня просто город. Не вижу ничего в этом плохого или хорошего. Я так ее вижу и чувствую. И люди приезжие тоже разные, поверьте.
Надеюсь, я вас ничем не задела? ;-) По-моему, мой пост весьма позитивно отзывается о Москве.
Атмосфера там просто ммм)
если бы только визу было так легко получить, то всё вообще ок.
хорошая статья)