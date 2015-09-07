Николай Чистяков
На сайте с 28 сентября 2014
Господи, дружище, где ж ты 36 мл то нашел у меня?!
Я написал исполинский текст-мандалу для вас Алексей, или как вас там, но браузер поглотил его. Если вам интересно что-то узнать и разобраться напишите мне на почту chistyn@gmail.com Все очень просто, надо только открыться знанию, и оно наполнит вас. Салют.
Не совсем понимаю, будет ли тут кто-то читать эти комментарии. Но ответ же и есть в тексте письма. На объем эспрессо мы уже не измеряем. Вы ведь не меряете картофель на рынке на объем (можно мне литр картофеля?). Принастройке эспрессо мы отталкиваемся от веса напитка, в нашем случае эспрессо. Наш эспрессо будет весить 36 граммов. Давайте отойдем от определения объема и будем измерять эспрессо по весу. Это очень логично и очень точный показатель повторяемости продукта.
Почему изверять эспрессо по объему уже не корректно? Вы ведь замечали крема, это легендарную пенку на эспрессо. Так вот эта пенка, как вы знаете состоит из пузырьков различных газов, которые обволакивают густые ароматические масла. Так вот чем свежее кофе тем крема пышнее и пористее. С каждым днем и с каждым новым рецептом крема может изменяться как по текстуре так и по объему и если вы сравните 60 мл по вкусу на первый день после обжарки и 60 мл на 21 день после обжарке вы будете ошеломлены. Но если и втом и вдругом случае вы сварите 36 граммов эспрессо вы получите более-менее идентичный продукт.
Мы искренне полагаем, что стабильный вкус бьет стабильный объем. Так как вы пьете все таки ртом/языком, а не глазами.
Спрашивайте еще.
Ольга, карта уже готова, но опубликую я её в общий доступ после второго поста. да простят мне этот невинный спойлер редакторы.
Ок, Николай. Если смешать 36 и 36 миллилитров (условный доппио), полученных на 1й день обжарки, и проделать такую же операцию на 21й день, то мы будем ошеломлены, или все же получим более-менее идентичный продукт?
Меня больно ранят ваши слова... ((((