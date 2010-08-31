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Саша

На сайте с 4 апреля 2008

Комментарии60
Темы0
Посты1
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Офис недели

Всё как обычно, только темно.
А вот такую надпись "с днём рождения" уберите на х..

Дом Наркомфина

молодцы что не пьёте в подвортнях)))))))))

Амстердам. Длинные улочки магазинов

Многоуровневая велопарковка – чудное место вид очень хороший с кончика верхнего яруса! Я там пыхал)

Сага о коварном Рамбутане

Нормальная тема. У меня рамбутан всегда стойко ассоциировался с орангутаном. По волосатости и созвучию.

Копенгагенский потайной лофт, ставший легендой

Их в Питер надо, здесь заброшенного полно)

Шоколадное ФОНДЮ на десерт

Да, пора доставать фандюшницу с верхней полки и звать друзей.

Terrassa

Маршрутки внизу забавно смотрятся большими жёлтыми жуками)

Terrassa

Что же ты так поздно о нём написала, лето то закончилось (((

Знакомьтесь, EXTRA MUSIC BUS!

Отличное автомобилище!

Знакомьтесь, EXTRA MUSIC BUS!

Вроде Цветков планировал строить такое же, но с опущеной крышей и дизайном от Симачева.

Знакомьтесь, EXTRA MUSIC BUS!

да не важно, кто где что когда планировал, важно, что кто-то взял и сделал)

Знакомьтесь, EXTRA MUSIC BUS!

Там была идея с опущеной крышей и хиппи-дизайном

Знакомьтесь, EXTRA MUSIC BUS!

цветков -это дж?

он еще жив?)

Знакомьтесь, EXTRA MUSIC BUS!

Это было в тачке на прокачку от MTV году в 2004.

Terrassa

ну у меня как минимум одна уважительная причина: я живу в другом городе.

кстати, ресторану, как выяснилось, больше года

Terrassa

точно)

Копенгагенский потайной лофт, ставший легендой
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Дом Наркомфина

откуда вы знаете? может просто фотографии с пьянки не выложены? )))

На линейке: Первоклассники о своем будущем
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