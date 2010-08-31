Саша
На сайте с 4 апреля 2008
молодцы что не пьёте в подвортнях)))))))))
Многоуровневая велопарковка – чудное место вид очень хороший с кончика верхнего яруса! Я там пыхал)
Нормальная тема. У меня рамбутан всегда стойко ассоциировался с орангутаном. По волосатости и созвучию.
Их в Питер надо, здесь заброшенного полно)
Да, пора доставать фандюшницу с верхней полки и звать друзей.
Маршрутки внизу забавно смотрятся большими жёлтыми жуками)
Что же ты так поздно о нём написала, лето то закончилось (((
Отличное автомобилище!
Вроде Цветков планировал строить такое же, но с опущеной крышей и дизайном от Симачева.
да не важно, кто где что когда планировал, важно, что кто-то взял и сделал)
Там была идея с опущеной крышей и хиппи-дизайном
цветков -это дж?
он еще жив?)
Это было в тачке на прокачку от MTV году в 2004.
ну у меня как минимум одна уважительная причина: я живу в другом городе.
кстати, ресторану, как выяснилось, больше года
точно)
откуда вы знаете? может просто фотографии с пьянки не выложены? )))
Всё как обычно, только темно.
А вот такую надпись "с днём рождения" уберите на х..