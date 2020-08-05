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Michail Konovalov
На сайте с 21 октября 2014
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Ситуация
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев
«Проект ущербен от начала и до конца»
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Ситуация
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев
«Проект ущербен от начала и до конца»
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