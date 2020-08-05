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Michail Konovalov

На сайте с 21 октября 2014

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Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев
Ситуация
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев«Проект ущербен от начала и до конца»
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Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев
Ситуация

Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев «Проект ущербен от начала и до конца»