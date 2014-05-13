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Сергей Яковлев
На сайте с 6 ноября 2014
Посты
1
Коротко
0
Менеджмент
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов
Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде
Менеджмент
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов
Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде
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