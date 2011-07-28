Stepan Ignis
На сайте с 5 апреля 2008
а почему Рикотта, а не Филадельфия?
пусть это вариант для лентяев, но что не так с филадельфией? :)
ммммммммм. хочется попробовать )
а без хереса можно его делать?
вы когда-нибудь видела не "ярко выраженный праздник"?
если бы мексиканцы увидели ваш комментарий, их негодованию не было бы конца
это вкусно!!!!!! )
вишня... мммммм обожаю всё с вишней! ) спасибо
никакого глянца и блеска, но передают тепло.
всегда когда высокая мода смешивается с этническим своеобразием получаются лучшие произведения искусства
жвачка отлично снимает стресс )
так вроде ж когда "всё глянцево и блестяще", теплоты и не чувствуется...
я говорил о современных открытках, где чем больше глянца, тем лучше они считаются.
конечно, это не относится к дизайнерским открыткам, где сохранена линия теплоты
конечно можно использовать любой алкоголь и не только алкоголь :)
если дети будут кушать,то можно добавить какой-нибудь сироп или шоколад, вообщем единственно верного рецепта нет,подключаем фантазию :)
фиалковый очень вкусный!