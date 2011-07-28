вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии12
Темы0
Посты1
Коротко0
SI

Stepan Ignis

На сайте с 5 апреля 2008

Комментарии12
Темы0
Посты1
Коротко0
Жаропонижающее: 12 необычных лимонадов

фиалковый очень вкусный!

Чизкейк-обманка)

а почему Рикотта, а не Филадельфия?
пусть это вариант для лентяев, но что не так с филадельфией? :)

Парфе с грецкими орехами и медом

ммммммммм. хочется попробовать )
а без хереса можно его делать?

El Dia de los Muertos – День Мёртвых

вы когда-нибудь видела не "ярко выраженный праздник"?
если бы мексиканцы увидели ваш комментарий, их негодованию не было бы конца

Хренчики

это вкусно!!!!!! )

Crostata di visciole

вишня... мммммм обожаю всё с вишней! ) спасибо

Немного в прошлое

никакого глянца и блеска, но передают тепло.

Школа искусств и моды в Катманду

всегда когда высокая мода смешивается с этническим своеобразием получаются лучшие произведения искусства

140 лет жевательной резинке!

жвачка отлично снимает стресс )

Немного в прошлое

так вроде ж когда "всё глянцево и блестяще", теплоты и не чувствуется...

Немного в прошлое

я говорил о современных открытках, где чем больше глянца, тем лучше они считаются.
конечно, это не относится к дизайнерским открыткам, где сохранена линия теплоты

Парфе с грецкими орехами и медом

конечно можно использовать любой алкоголь и не только алкоголь :)
если дети будут кушать,то можно добавить какой-нибудь сироп или шоколад, вообщем единственно верного рецепта нет,подключаем фантазию :)