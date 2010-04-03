Joan Aurora Borealis
На сайте с 9 апреля 2008
а как же психоделическая детская площадка из мозаики! это же местная страна чудес!
и вы, очевидно, каких-то редких представителей абхазской национальности встречали, судя по описанию. в большинстве своём они довольно националистичны и надменны. чего только стоит тот факт, что для абхазов минералка в жару - из холодильника, а для не-абхазов - с солнцепёка.
Аптека. Улица. Фонарь.
Улица. Пруд. Ключики.
инопланетных забыли. наш:
http://img.photobucket.com/albums/v171/aaangel/IMG_3741copy.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v171/aaangel/IMG_3751copy.jpg
у него нет ведра на голове зато есть мозг.
http://img.photobucket.com/albums/v171/aaangel/IMG_3748copy.jpg
тошнит от таких программ.
клуб 16 тонн "закрыли" позавчера)
музыкальные и киновкусы какбэ говорят нам.
я кстати аскером около 1000 деревянных в день за четыре часа зарабатывала. это в Питере. друг стабильно зарабатывал Москве по две. но 150 тысяч - это какая-то прямо небылица. хотя кто знает. в праздник например все возможно.
карта Питера теперь выглядит так:
http://www.e-metro.ru/metromaps/spb-metromap-official-580.jpg
оо к памятнику Дружбе нужно съездить обязательно.
Карта питерского метро (которая висит в вагонах) выглядит на самом деле так: http://www.metro.spb.ru/data/files/sw_map_3.jpg
Я боюсь представить, насколько были бы оскорблены некоторые читатели ЛАМ, если бы увидели, что футбольные фанатки смотрят Триера и слушают, скажем, Интерпол. (
было бы забавнее, если бы они смотрели Феллини и слушали Вагнера.
упдейт.
комментарии какбэ говорят нам)
Феллини и Вагнер в графе "Интересы" ничего не доказывают :)
это они в Исландии не бывали!!)