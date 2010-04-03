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JA

Joan Aurora Borealis

На сайте с 9 апреля 2008

Комментарии54
Темы0
Посты1
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Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

это они в Исландии не бывали!!)

Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры

а как же психоделическая детская площадка из мозаики! это же местная страна чудес!
и вы, очевидно, каких-то редких представителей абхазской национальности встречали, судя по описанию. в большинстве своём они довольно националистичны и надменны. чего только стоит тот факт, что для абхазов минералка в жару - из холодильника, а для не-абхазов - с солнцепёка.

Нелепые названия улиц Москвы

Аптека. Улица. Фонарь.
Улица. Пруд. Ключики.

Снеговики со всего мира

инопланетных забыли. наш:
http://img.photobucket.com/albums/v171/aaangel/IMG_3741copy.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v171/aaangel/IMG_3751copy.jpg

у него нет ведра на голове зато есть мозг.
http://img.photobucket.com/albums/v171/aaangel/IMG_3748copy.jpg

Как провести Новый год?

тошнит от таких программ.

В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу

клуб 16 тонн "закрыли" позавчера)

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

музыкальные и киновкусы какбэ говорят нам.

Переходный период: Уличные музыканты

я кстати аскером около 1000 деревянных в день за четыре часа зарабатывала. это в Питере. друг стабильно зарабатывал Москве по две. но 150 тысяч - это какая-то прямо небылица. хотя кто знает. в праздник например все возможно.

Не потеряться в чужом городе. Карты метро

карта Питера теперь выглядит так:
http://www.e-metro.ru/metromaps/spb-metromap-official-580.jpg

Креативное культурное наследие Москвы

оо к памятнику Дружбе нужно съездить обязательно.

Не потеряться в чужом городе. Карты метро

Карта питерского метро (которая висит в вагонах) выглядит на самом деле так: http://www.metro.spb.ru/data/files/sw_map_3.jpg

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

Я боюсь представить, насколько были бы оскорблены некоторые читатели ЛАМ, если бы увидели, что футбольные фанатки смотрят Триера и слушают, скажем, Интерпол. (

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

было бы забавнее, если бы они смотрели Феллини и слушали Вагнера.

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

упдейт.
комментарии какбэ говорят нам)

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

Феллини и Вагнер в графе "Интересы" ничего не доказывают :)

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