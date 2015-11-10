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СМ

Сергей Мелихов

На сайте с 7 февраля 2015

Комментарии19
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Посты1
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Метрополитен запустил новую версию сайта

Выглядит нормально, но по смыслу — очень слабо.

Промзону «Серп и молот» перестроят в жилой квартал

Ребята, вставляйте карту в новости про город. Не все знают, где именно находится «Серп и молот» в Лефортово, не говоря уже о том, что многие путают Покровку с Маросейкой.

Офис далеко

Ирина, ваш выбор, что именно замечать. Наркоманов или красоту. Каждый найдет в Зеленограде то, что хочет. Как и в любом другом месте.

Офис далеко

У нас тут, конечно, не райский уголок. Просто удается жить более комфортно и естественно, чем внутри МКАДа. Если бы уголок был райским полностью, вы бы не читали о Зеленограде в блогах на The Village. Об этом бы писали на каждом углу как про Красный Октябрь какой-нибудь.

Чтобы ощутить преимущества города, надо пожить тут хотя бы пару месяцев. После этого московский быт начинает казаться противоествественным. Об этом и статья.

А экономим мы не так уж и много. Это не решающее конкурентное преимущество.

Местные клиенты есть. Один. Про ДвигБи не слышал ).

Офис далеко

Да много крутых ребят, да