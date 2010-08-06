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ЛЛ

Лев Левченко

На сайте с 13 сентября 2009

Комментарии8
Темы0
Посты3
Коротко0
Дышите глубже: люди в масках

блин, появился в москве дымок, сразу столько паники навели в блогах) у нас такая хуйня уже неделю - другую стоит, а огласки нет, как жаль как жаль(

Экскурсия по Красному Октябрю

Про тётю Валю, да и в целом про Октябрь БГ писал ещё в мае.
Правда там это смотрелось уместнее чем в инфомании.

Клуб «Солянка» ограничивает вход

аминь

Отправлено с iPad

а что бы собственно и нет?
ябофирма уже задала стандарты в индустрии плееров айподом, а телефонов айфонов (зайдите в ближайший грёбаный эльдорадо, и убедитесь сами).
Такой уж революции конечно не будет, но кучу аналогов которые заполонят рынок, и не только его ждать стоит, безусловно.

Экскурсия по Красному Октябрю

тут нагляднее

Дышите глубже: люди в масках

У вас не умеют писать в блогах?

Дышите глубже: люди в масках

нет, а ещё мы в землянках живём

Дышите глубже: люди в масках

Ну то есть в жежешечку вы пишите про более злободневные темы? Судя по тому, что вы дым назвали своим именем, он вас тоже бесит. Так почему нет огласки в бложиках? А, постойте, я знаю это заговор москвичей

Дышите глубже: люди в масках

против землянщиков и купцов 3 гильдии.

Дышите глубже: люди в масках

злое провинциальное трепло

Дышите глубже: люди в масках

злое столичное трепло