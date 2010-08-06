Лев Левченко
На сайте с 13 сентября 2009
Про тётю Валю, да и в целом про Октябрь БГ писал ещё в мае.
Правда там это смотрелось уместнее чем в инфомании.
а что бы собственно и нет?
ябофирма уже задала стандарты в индустрии плееров айподом, а телефонов айфонов (зайдите в ближайший грёбаный эльдорадо, и убедитесь сами).
Такой уж революции конечно не будет, но кучу аналогов которые заполонят рынок, и не только его ждать стоит, безусловно.
тут нагляднее
У вас не умеют писать в блогах?
нет, а ещё мы в землянках живём
Ну то есть в жежешечку вы пишите про более злободневные темы? Судя по тому, что вы дым назвали своим именем, он вас тоже бесит. Так почему нет огласки в бложиках? А, постойте, я знаю это заговор москвичей
против землянщиков и купцов 3 гильдии.
злое провинциальное трепло
злое столичное трепло
блин, появился в москве дымок, сразу столько паники навели в блогах) у нас такая хуйня уже неделю - другую стоит, а огласки нет, как жаль как жаль(