★bebe★
На сайте с 13 сентября 2009
"Как люди жили. Как тонко чувствовали!"
Дядя знает себе цену и не стесняется, однако..
Но, чёрт возьми, он прав. В России всё через выход. И тем не менее люди мечтают уехать, нежели подняться. Всё равно, что уползти на коленях туда, где лучше.
После таких лекций, становится стыдно и не по себе.
"в стиле булгакова" – очень интересно, а это как? О_о
Как выразился автор, "барахло" - это действительно старинные вещи того времени. На стенах картины в стиле сюрреализм. А произведения Булгакова подразумевают за собой таинственность, что как раз присуще этому месту.
Видимо автору важнее бесплатный вайфай и атмосферу "типа чёб поклубиться".
ваш комментарий, видимо, тоже подразумевают за собой таинственность - я не понял связи между булгаковым, сюрреализмом и этим местом.
Всё очень просто. Идёте в библиотеку, берёте Мастера и Маргариту и читаете, читаете, читаете. Ничего страшного, со школьных времён могло и стереться из памяти.
Место тут причем? Картины в стиле сюрреализм должны указывать на булгакова?
всё зависит от того, как молодые люди в синих трениках понимают сюрреализм.
сходи в это место и посмотри.
да. и перечитай всё-таки Булгакова.
ну за уши притянуто
а что-нибудь кроме Булгакова читать не пробовали?
А ты вообще читать пробовала? Бар сделан в стиле Булгакова.
Отвечать вопросом на вопрос - это так по-взрослому. Забыли еще в конце крикнуть: "Сама дура!".
И не надо мне тыкать, пожалуйста.
69 бис открылся 4 месяца назад и только недавно получил лицензию.
Бар выдержан в стиле Булгакова. Скорее всего, автор о таком даже не слышал.