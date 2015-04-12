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ОШ

Ольга Широбокова

На сайте с 26 марта 2015

Комментарии2
Темы0
Посты1
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На носках

Спасибо за слова поддержки и за критику. Будем работать дальше. Да, проект на данный момент представляет из себя способ лишь незначительной финансовой поддержки бабушек. Но мы воспринимаем его лишь как первую попытку. Радует то, что с самого начала получилось  начать проект самостоятельно без каких-либо грантов, займов и сборов пожертвований, потому что есть продукт, который некоторым людям интересен и его покупают.

Проект сам себя удерживает на плаву: люди покупают носки, бабушки получают деньги за вязание носков, бабушки-координаторы проекта на месте руководят процессом производства и логистики и за это получают дополнительную плату, другие бабушки и дедушки в домах престарелых получают в подарок тёплые следки, мы покупаем шерсть дальше и заказываем новые носки. То есть получается, что это что-то среднее между благотворительным проектом и традиционным бизнес-проектом, иными словами - социальное предпринимательство.