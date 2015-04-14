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Mikhail Maizuls
На сайте с 13 апреля 2015
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Город
451 градус по Фаренгейту
Историк Михаил Майзульс — о том, как волонтёры вытаскивают из грязи и пепла сгоревшей библиотеки ИНИОН тома Дидро и письма маркизы Помпадур
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Город
451 градус по Фаренгейту
Историк Михаил Майзульс — о том, как волонтёры вытаскивают из грязи и пепла сгоревшей библиотеки ИНИОН тома Дидро и письма маркизы Помпадур
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