Юлия
На сайте с 15 сентября 2009
>Африка — не самая безопасная страна
Африка вообще не страна, что уж там
Ага, недавно там гуляли и обратили внимание... удачное решение, оживляет довольно однообразный пейзаж. Просто европейский стиль какой-то, да и цены очень даже некусачие. Буду рекомендовать тем, кто соберется приехать )
Интересная статистика. В моём родном городе (Владивосток) две трети этих улиц есть.
А в Питере поначалу вселили ужас десять Советских и тринадцать Красноармейских улиц. Хотя и до Советской власти они особой фантазией не отличались...
Захотелось прогуляться ночью )
Спасибо.
Спасибо за интересный материал, и кстати - с августа 2009 года в питерском метро разрешается фотографировать, правда без вспышки :)
пожалуйста, только незабываем тёплые вещи на улице холодно)
Давно пора было понять,что все равно воровать нечего, тк в во всем мире метро гораздо продвинутое.
А при чем здесь воровать? Метро считалось стратегическим объектом, поэтому и нельзя было фотографировать. Сейчас этому уделяют меньше внимания. Кстати, насчет современности согласна, по крайней мере в Европе это действительно так.
Покататься на лыжах на Камчатке - лол. Заброска вертолётом на вулкан будет стоить тысяч 100, но из материала кажется, что это примерно как дойти пешочком до склона в Хибинах.
Также очень печально, что нет Приморского края, где занимаются и зимним сёрфингом (http://smitsmitty.livejournal.com/168264.html), и катаниями на SUP (https://vk.com/sup_vl?z=video33433180_456239026%2F04b048f568c4c75d95%2Fpl_post_33433180_1685), и на лыжах-бордах там можно покататься очень много где, через весь край проходит горный хребет Сихотэ-Алинь. И по доступности намного легче, чем Камчатка.