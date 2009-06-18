Нина Квасняк
На сайте с 15 апреля 2008
Суп-пюре из брокколи
на здоровье)))))))
Суп-пюре из брокколи
ну я не рискнула бы больше стакана налить, они и так-то жирные)
ну я не рискнула бы больше стакана налить, они и так-то жирные)
а вообще большое спасибо за рецепт! очень вкусно получилось! всем, кто ел, понравилось)
ой я наверное не удачно разместила комментарий(вернее не под той фотографией)
Мять нужно до того как заливаем кипятком и ставим на плиту,тогда и пригорать не будет))))
а сливок 50 гр.так написано в первоисточнике,но я всегда наливаю больше 50ти-примерно стакана 2
всё зависит от того сколько броколли и на сколько порций расчитан суп)