вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
НК

Нина Квасняк

На сайте с 15 апреля 2008

Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
Суп-пюре из брокколи

ой я наверное не удачно разместила комментарий(вернее не под той фотографией)

Мять нужно до того как заливаем кипятком и ставим на плиту,тогда и пригорать не будет))))

а сливок 50 гр.так написано в первоисточнике,но я всегда наливаю больше 50ти-примерно стакана 2

всё зависит от того сколько броколли и на сколько порций расчитан суп)

Суп-пюре из брокколи

на здоровье)))))))

Суп-пюре из брокколи

ну я не рискнула бы больше стакана налить, они и так-то жирные)
а вообще большое спасибо за рецепт! очень вкусно получилось! всем, кто ел, понравилось)