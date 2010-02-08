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А.

алёнка .

На сайте с 17 апреля 2008

Комментарии8
Темы0
Посты1
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Рестобар суп вино

уверена, что в москве много подобных мест.. просто москва большая и можно заблудиться в поисках)
а вообще если будете в питере, зайдите еще в Кампот, что на ул. жуковского 10! боже, как там все вкусно!)

Пищевые привычки – где моё, а где чужое?

вот блин, прочитала комментарии.. все мысли, которые возникали по ходу чтения, уже кто-то высказал =D

короче, думаю, что надо есть то, что хочешь и что любишь! если это овощи – пжалста, если пицца – да на здоровье!

«буду искать продукты, которые я действительно люблю, а не которые меня заставляют любить.» получается, что кто-то тут нас заставляет любить «полезные продукты»

..да и вообще, это дело каждого)

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ

а что со входом?

сколько будет стоить лицензионное удовольствие? =)

Bubble Gum Alleys

прикольно!)))

мы проводили в университете исследования, какая жвачка популярна среди студентов – мятная, фруктовая, цветная, белая и т.д… и делали это не методом опроса, а путем отковыривания ее из под парт))) забавно было.. только результатов не помню)

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ

если я не ошибаюсь, то 200 руб.

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ

спасибо!

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