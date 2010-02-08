алёнка .
На сайте с 17 апреля 2008
вот блин, прочитала комментарии.. все мысли, которые возникали по ходу чтения, уже кто-то высказал =D
короче, думаю, что надо есть то, что хочешь и что любишь! если это овощи – пжалста, если пицца – да на здоровье!
«буду искать продукты, которые я действительно люблю, а не которые меня заставляют любить.» получается, что кто-то тут нас заставляет любить «полезные продукты»
..да и вообще, это дело каждого)
а что со входом?
сколько будет стоить лицензионное удовольствие? =)
прикольно!)))
мы проводили в университете исследования, какая жвачка популярна среди студентов – мятная, фруктовая, цветная, белая и т.д… и делали это не методом опроса, а путем отковыривания ее из под парт))) забавно было.. только результатов не помню)
если я не ошибаюсь, то 200 руб.
спасибо!
ждите гостей ;)
уверена, что в москве много подобных мест.. просто москва большая и можно заблудиться в поисках)
а вообще если будете в питере, зайдите еще в Кампот, что на ул. жуковского 10! боже, как там все вкусно!)