Engel T
На сайте с 20 апреля 2008
Скажи мне, где ты ешь, и я скажу, что ты читаешь.
Набрав в поиске ZOOM_, я очень удивился…
Открыли его в 2004_, и с самого начала…
А стало оно самым_ что ни _на есть неповторимым
…выставки молодых и не очень_ художников…
Сейчас, вроде бы, как (?) арт-вечеринки не проводятся
Подчеркнуты места, где в оригинальном посте была ошибка. Стилистические ошибки, ошибки строения предложений я не беру, долго объяснять.
бедный несчастный русский язык :)
ну и мерзость
Лучшие суши в Москве, вкуснее нигде не пробовала.
да и остальное ничего))
мне вот хамати (лакедры) не хватает: не завозят ее в Япош(((
в посте много ошибок.
да ладно, что вы все к ошибкам придираетесь, главное что место классное, во всяком случае складывается такое впечатление после прочтения)
если уж обращаться к аудитории, то грамотно). все наши проблемы с чистотой языка как раз от такого отношения – «какая разница, главное все поняли»
кха-кха, я вот подумала, а если человек не грамотный, тогда вообще не писать?! :)
учиться, учиться и еще раз учиться. дать на проверку кому-то грамотному? или да, лучше вообще не писать, чем позориться. :)
ну вот я как раз и даю на проверочку текст своим грамотным друзьям, так как ворд не всегда выдает правду, а у меня есть особенность придумывать свои слова)
но писать однозначно нужно, ведь из-за таких вот замечаний, что научись правильно писать, а потом посты свои тексты, у человека может вообще отпасть желание писать, и все, талант пропал, так что будьте снисходительны)
здоровая критика – полезная штука, особенно для тех, кто умеет её воспринимать правильно) я же не о таланте пишу и даже не о манере писать, а всего лишь об орфографии и пунктуации
добавлю, что критика должна быть здоровой, а не категоричной)
«БЫл не прав – исправлюсь». Уже исправила. Есть ещё?
не приукрашенного пишется слитно;
зайчик спаСшийся;
Появились где то во второй половине 19 века — где-то пишется через дефис;
электрическая ламПа;
БлагодАря заступничествУ;
а также дармовой раздачей — также слитно;
памяти работников водоканала в годы войны — несогласованное предложение;
Сфинксы просвещенны жертвам — посвящены.
Пунктуацию и стилистику в расчет не брала, остальное уже исправлено. Из исправленного особо поразил скульптЕр :)
да, кстати, дефис и тире — это все-таки разные знаки препинания, и использовать первый вместо второго — не очень грамотно.
((( умничка :)
Пост интересный, а вот грамотность, как обычно, хромает. Ну хоть бы Вордом проверяли…