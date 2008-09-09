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Engel T

На сайте с 20 апреля 2008

Комментарии11
Темы0
Посты1
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Необычные памятники Питера

Пост интересный, а вот грамотность, как обычно, хромает. Ну хоть бы Вордом проверяли…

ZOOM cafe

Скажи мне, где ты ешь, и я скажу, что ты читаешь.

Набрав в поиске ZOOM_, я очень удивился…

Открыли его в 2004_, и с самого начала…

А стало оно самым_ что ни _на есть неповторимым

…выставки молодых и не очень_ художников…

Сейчас, вроде бы, как (?) арт-вечеринки не проводятся

Подчеркнуты места, где в оригинальном посте была ошибка. Стилистические ошибки, ошибки строения предложений я не беру, долго объяснять.

ZOOM cafe

бедный несчастный русский язык :)

Bubble Gum Alleys

ну и мерзость

Япоша на Тверской

Лучшие суши в Москве, вкуснее нигде не пробовала.

Япоша на Тверской

да и остальное ничего))

Япоша на Тверской

мне вот хамати (лакедры) не хватает: не завозят ее в Япош(((

ZOOM cafe

?

ZOOM cafe

в посте много ошибок.

ZOOM cafe

да ладно, что вы все к ошибкам придираетесь, главное что место классное, во всяком случае складывается такое впечатление после прочтения)

ZOOM cafe

если уж обращаться к аудитории, то грамотно). все наши проблемы с чистотой языка как раз от такого отношения – «какая разница, главное все поняли»

ZOOM cafe

кха-кха, я вот подумала, а если человек не грамотный, тогда вообще не писать?! :)

ZOOM cafe

учиться, учиться и еще раз учиться. дать на проверку кому-то грамотному? или да, лучше вообще не писать, чем позориться. :)

ZOOM cafe

ну вот я как раз и даю на проверочку текст своим грамотным друзьям, так как ворд не всегда выдает правду, а у меня есть особенность придумывать свои слова)

но писать однозначно нужно, ведь из-за таких вот замечаний, что научись правильно писать, а потом посты свои тексты, у человека может вообще отпасть желание писать, и все, талант пропал, так что будьте снисходительны)

ZOOM cafe

здоровая критика – полезная штука, особенно для тех, кто умеет её воспринимать правильно) я же не о таланте пишу и даже не о манере писать, а всего лишь об орфографии и пунктуации

ZOOM cafe

добавлю, что критика должна быть здоровой, а не категоричной)

Необычные памятники Питера

«БЫл не прав – исправлюсь». Уже исправила. Есть ещё?

Необычные памятники Питера

не приукрашенного пишется слитно;

зайчик спаСшийся;

Появились где то во второй половине 19 века — где-то пишется через дефис;

электрическая ламПа;

БлагодАря заступничествУ;

а также дармовой раздачей — также слитно;

памяти работников водоканала в годы войны — несогласованное предложение;

Сфинксы просвещенны жертвам — посвящены.

Пунктуацию и стилистику в расчет не брала, остальное уже исправлено. Из исправленного особо поразил скульптЕр :)

Необычные памятники Питера

да, кстати, дефис и тире — это все-таки разные знаки препинания, и использовать первый вместо второго — не очень грамотно.

Необычные памятники Питера

((( умничка :)