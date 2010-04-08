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Оля киселева

На сайте с 25 апреля 2008

Комментарии6
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Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

Интересные у всех воспоминания и страхи.Я вот ненавижу лук в любом виде, макароны переваренные и всякие овощные котлены с манкой.

Новая форма милиции от Валентина Юдашкина

женщина-гриб и майор-кенни...

10 лучших волонтерских приключений

ребята, если хотите помогать напишите мне , я вам территориально более близкие места для помощи найду:)

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

http://www.ru/ да ,название прямо умиляюсь. это как в одной шутке два олигарха сидят один другому говарит я туту номер мобильника поменял. тот спрашивает какой номер? а он ему отвечает просто кнопка звонок.

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

http://www.ru/ сайт а теперь первые ассоцииации и комментарии:
в заставке так и хочется прочитать слово понаехали
на заставке прямо айсбирг потопивший титаник. кусты из воды торчат
мне так и хочется везьде не брэнд а бред прочитать
и это ужасно и уродливо. про представление вообще молчу.