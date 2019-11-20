Анна Соколова
На сайте с 13 мая 2014
Вот сижу я в Италии, смотрю на тазик инжира и сомневаюсь. Стоит ли туда еще 700 г. сахара класть? Он же и так ужасно сладкий
Лаки из H&M за 200 рублей радуют так же, как и более дорогие аналоги. В итальянском OVS можно найти бомбические лаки по 1,5 евро за штуку, и они держатся нормально.
В одном итальянском доме нас угощали кофе с сахарной пеной. Для его приготовления используется гейзерная кофеварка. Первый кофе, который она начнет выдавать, надо слить в широкую чашку, добавить равное количесво белого сахара и взбить венчиком миксера до состояния пены. Остальной кофе разлить по чашкам, сверху положить по ложке пены и размешать. Получается мягкий вкус и красивая пенка.
Была в прошлом декабре. Погода: днем +17-20 и солнечно, но это исключение, с отоплением все норм, была еще в Синтре и Кашкаише — отличные места, радость восторг.
Недавно стриглась у мастера на дому. Вместо зеркала был большой монитор, можно было выбрать любой сериал и во время стрижки смотреть его, а не болтать с парикмахером о какой-то фигне, как это обычно бывает. Очень понравилось.
Многие приложения и сайты предлагают учить слова и распространенные выражения, но так, на мой взгляд, язык не выучишь, так как не будешь понимать, откуда оно взялось.
Я скачала себе на телефон учебник Петровой "Новый увлекательный самоучитель итальянского" (не то что бы он очень увлекательный, но грамматику объясняет неплохо). Еще у меня есть приложение для изучения слов и тетрадь с упраженениями Tutto l'italiano. С ними за полгода не очень регулярный занятий в метро и после работы я научилась понимать, что мне говорят. Сама я говорю пока фигово. Стесняюсь)
Наверно, сейчас все вас отправят в Тоскану, но я бы посоветовала еще посмотреть в сторону юга вообще и Апулии в частности. Можно поплавать и поесть мороженого в Полиньяно, закупиться вином и сладостями в Мандурии, посмотреть на трулли в Альберобелло и белый город в Остуни, а еще есть Лечче — южная Флоренция, самая длинная береговая линия с самыми разными пляжами и свежими морепродуктами.
Спасибо, но кафе там не очень-то дешевые и совершенно не подойдут вегетарианцу например
Вегетарианцу подойдут любые кафе, где есть гарниры, салаты и десерты. Это я вам как вегетарианец с 8-летним стажем говорю.)
Да, главное чтобы пакеты бумажными были. Надо быть в тренде.
А то что вам из этого Перекрестка привезут дубовые фрукты/овощи, молочное под конец срока годности и не первой свежести рыбу/мясо, это мелочи.
Перекресток кстати привозит нормальные овощи-фрукты и молочку, у которой осталось не менее половины срока годности (они об этом пишут и всегда это соблюдают).
где вы там нормальные овощи видели?
Заказывала раза три, ни разу не было просрочки или некачественных овощей. Некоторые даже считают, что они пока для интернет-магазина выбирают то, что получше, чтоб народ приучать
Точка и SaveTime упаковывают в бумажные пакеты, Перекресток в письме-подтверждении всегда указывает, что пакеты можно сдать обратно курьеру на утилизацию.