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Karina

На сайте с 23 сентября 2009

Комментарии24
Темы0
Посты1
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Карты на стол: Голосование за новую схему московского метро

Самыми удобными кажутся версии Лебедева и Бирмана

Великие луки: Как украсят Москву к Новому году

Оформление в прошлом году по сравнению с этим кажется супер новаторским - там хотя бы идея с луками была понятная.

Размер не имеет значения: Начало продаж Versace for H&M

Стафф в этих разудалых футболках выглядит диковато

Через три года в Москве появится единый транспортный билет

Три года - какие же московские власти оперативные :)

Карты не врут: кто станет новым мэром?

Спасибо, замечательная идея

Что лучше — фриланс или работа в штате?

Год фриланса.
Плюсы - возможность выбирать интересные вам проекты, свобода передвижения и планирования дня, независимость от всевозможных начальников и офисной культуры.

минусы - социальный вакуум (общение только с друзьями, которые освобождаются только вечером), нерабочая обстановка (дома сложно сконцентрироваться на работе), финансовая нестабильность (сложно рассчитать свой бюджет , т.к. в следующем месяце может быть мало работы), отсутствие установленных рабочих часов часто означает, что Вам придется работать в выходные, по ночам и во время отпуска.

В Москве появится неофициальная система велодорог

А под Электрозаводом подразумевается район Электрозаводской?

Wendy's откроет закусочные в России

Когда уже в Москве начнут открывать vegan friendly места?

My Bicycle & Me

ах-ах-ах, прекрасный пост, и, все-таки, диллема - красота и круизер или удобство и горный?

Микс-салат с перепелками

хорошо написано - приятно читать! и рецепт неплохой

Микс-салат с перепелками

это точно!

Wendy's откроет закусочные в России

Иди на рынок за овощами, готовь ланч бокс и сиди на травке с другом веганом, в чем проблема?

Wendy's откроет закусочные в России

Слушайте,вы смешной такой. Вы чувствуете разницу между пикником и походом в кафе?

Я искренне рада, что у нас открываются новые хорошие сетевые кафе и рестораны и не призываю вас не есть мясо - это ваше личное дело. Досадно только, что при обилии всевозможных фастфудов и модных баров в Москве всё еще очень сложно с вегетарианскими заведениями.

Wendy's откроет закусочные в России

Да, я смешной. А вы понимаете то, что никому не нужно подстраиваться под веганов в ресторанном бизнесе хотя бы потому, что это не приносит хотя бы средний доход. Куда проще зарабатывать на тех, кто не парится и есть все что хочет.

Wendy's откроет закусочные в России

Вы абсолютно правы - здорово, что никто не запаривается и на нас можно заработать!

Продолжать этот диалог бессмысленно

Wendy's откроет закусочные в России

джаганат полупустой - у нас овощи мало едят

Wendy's откроет закусочные в России

слушайте, я вот ем мясо, но мне кажется никто не обломается, если в меню будет нормальный выбор блюд без мяса, в том числе в том же фастфуде - вегетарианский бургер сделать не проблема и вряд ли это будет убыточно. а пока есть люди которые криворотятся и говорят что никому не всралось подстраиваться под особенные вкусы некоторых людей, мы так и будем в полной жопе. совочек труляля!

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