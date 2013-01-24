Karina
На сайте с 23 сентября 2009
Оформление в прошлом году по сравнению с этим кажется супер новаторским - там хотя бы идея с луками была понятная.
Стафф в этих разудалых футболках выглядит диковато
Три года - какие же московские власти оперативные :)
Спасибо, замечательная идея
Год фриланса.
Плюсы - возможность выбирать интересные вам проекты, свобода передвижения и планирования дня, независимость от всевозможных начальников и офисной культуры.
минусы - социальный вакуум (общение только с друзьями, которые освобождаются только вечером), нерабочая обстановка (дома сложно сконцентрироваться на работе), финансовая нестабильность (сложно рассчитать свой бюджет , т.к. в следующем месяце может быть мало работы), отсутствие установленных рабочих часов часто означает, что Вам придется работать в выходные, по ночам и во время отпуска.
А под Электрозаводом подразумевается район Электрозаводской?
Когда уже в Москве начнут открывать vegan friendly места?
ах-ах-ах, прекрасный пост, и, все-таки, диллема - красота и круизер или удобство и горный?
хорошо написано - приятно читать! и рецепт неплохой
это точно!
Иди на рынок за овощами, готовь ланч бокс и сиди на травке с другом веганом, в чем проблема?
Слушайте,вы смешной такой. Вы чувствуете разницу между пикником и походом в кафе?
Я искренне рада, что у нас открываются новые хорошие сетевые кафе и рестораны и не призываю вас не есть мясо - это ваше личное дело. Досадно только, что при обилии всевозможных фастфудов и модных баров в Москве всё еще очень сложно с вегетарианскими заведениями.
Да, я смешной. А вы понимаете то, что никому не нужно подстраиваться под веганов в ресторанном бизнесе хотя бы потому, что это не приносит хотя бы средний доход. Куда проще зарабатывать на тех, кто не парится и есть все что хочет.
Вы абсолютно правы - здорово, что никто не запаривается и на нас можно заработать!
Продолжать этот диалог бессмысленно
джаганат полупустой - у нас овощи мало едят
слушайте, я вот ем мясо, но мне кажется никто не обломается, если в меню будет нормальный выбор блюд без мяса, в том числе в том же фастфуде - вегетарианский бургер сделать не проблема и вряд ли это будет убыточно. а пока есть люди которые криворотятся и говорят что никому не всралось подстраиваться под особенные вкусы некоторых людей, мы так и будем в полной жопе. совочек труляля!
Самыми удобными кажутся версии Лебедева и Бирмана