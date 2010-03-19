Миша Кадушин
На сайте с 24 сентября 2009
День сурка?
Второй абзац и далее по тексту.
http://www.lookatme.ru/flows/news/posts/86708-ebay-naporolsya-na-pochtu-rossii-2010-03-10
Не заметил каких-либо задержек с доставкой из US и UK за последние два месяца, но очереди в отделениях хуже, чем в сбербанке.
Почту России ждет нелегкое будущее: DHL, TNT и прочие не дремлют.
11 пунктом можно вписать Москву, а точнее ее отдаленные спальные районы,
в некоторых из них бывает опаснее чем в джунглях амазонки.
да но ты сравни цены dhl и прочих, у меня на амазоне, например, получалось что при заказе на 50 долларов должен заплатить под сотню только за доставку, при этом на некоторых сайтах даже доставляющих в россию нет альтернатив
Не спорю, цены в разы выше, но перед отправкой ценного груза в город Ухта, я провел небольшое сравнение, чтобы не было рекламы и пиара скажу, что цена отличалась не значительно, однако "фирменный подрядчик": застраховал груз, доставил в два раза быстрее, чем ПР, известил о получении и держал меня в курсе перемещения посылки. В том конкретном случае для меня, это было решающим.
Мое мнение рано или поздно всем потребуется, качество и сервис, но больше меня беспокоит другой исход.
Как несколько веков назад Рокфеллер продавал нефть дешевле ее стоимости, как десяток лет назад РЖД открыла рельсы для частных перевозчиков, как пару лет назад МедиаМаркт и Мвидео начали продавать электронику за бесценок, так и коммерческие службы доставки и почты могут без труда "демпенгнуть" рынок.
по тексту получается, с 14 до 60
Мне друг заказал (в ноябре) подарок из UK на день рождения (в декабре). Получил я его на 8 марта (без шуток)
и я заметила. с конца января до сих пор не пришла посылка ((
вот и мне кстати тоже
что делать?
А как Почта России конкурирует с DHL, TNT или Fedex? Это совсем разные истории.
На британском Амазоне очень выгодная доставка. Если выбираешь обычную, то отправляют UPS. Но мне последний раз отправили обычной почты из Германии - дошло до России за 3 дня и далее 10 дней таможня и до Петербурга. Итог - 15 дней. Трэкинг дают.
Покупал книжку в декабре, продавец был из Индии. Он отправил DHL'ем, и стоило это где-то $7. Книжка пришла через 3 дня и была вручена прямо в руки. А бывает обратное попадалово - когда продавец посылает DHL'ем, а по России оно почему-то идёт почтой России, со всеми вытекающими.
У меня была даже гипер история - я заказал книжку, за 2 месяца она не пришла и продавец извинившись вернул деньги. Я в другом магазине заказал такую же, и через месяц она пришла. А ещё через 2 месяца пришла та, первая.
Извини не удержался =D
У наших почтовиков отменное чувство юмора)
звонить по горячей линии ПР, т.к. на сайте отслежка не работает. еще момент - если вы указали адрес доставки рабочий (т.к. доставки в основном днем груз привозят и многим так удобнее), то звоните в местное отделение и выясняйте есть ли на ваше имя извещение (т.к. на рабочие места они извещения ч/л не высылают и по телефонам, указанным на посылях не звонят, а через 30 дней отправляют обратно).
как-то так.
хожу на почту почти каждый день и ничего туда не пришло и никто не знает когда может придти если прошел уже полтора месяца.я почти в панике
на горячую линию есть смысл звонить?
Это не DHL, а DHL Paket уже называется и идет обычной почтой - на такие посылки должен быть трэкинг и все можно отследить.
А у вас трэкинг номер есть?
конкретно этой посылки,которой так долго нет, неа,нету.если бы он был все было бы проще(
Это магазин был или продавец с Ebay?
Если магазин - пишите им, что ничего не пришло больше месяца и тд.
Если Ebay - открывайте диспут и вам вернут деньги.
продавец на ибей и мне сказали там что уже прошло 45 дней и что поздно составлять жалобу так что мне ничего не вернут а продавец все точно отправил,так что я продолжаю ходить на почту..только что мне делать если посылка так и не придет я не понимаю.продавец то вещь отправил то есть как бы он ни в чем не виноват,а я ничего не могу получить,я тоже не виновата,кто кому денег должен,неясно,ибей вон,уже ничем помочь не может..
45 дней - это срок в течении которого необходимо было открыть диспут, если посылка не пришла. Все диспуты раньше открывались через Paypal. Теперь правила изменились и диспут надо открывать уже через eBay - http://pages.ebay.com/help/buy/item-not-received.html .
Заполните эту форму http://resolutioncenter.ebay.com . Насколько я понял, теперь нет ограничения в 45 дней.
У меня тоже был случай, когда продавец клялся, что все отрпавил и я ему поверил и закрыл диспут. В итоге ничего не пришло. Поэтому теперь, после того, как я сначала поговорю с продавцом и это ничего не решит сразу открываю диспут - пусть eBay разбирается. Мне так деньги возвращали.
EMS Почта России - доставила все в целости и сохранности, Москва - Калининград за 2 дня. стоило удовольствие что-то вроде 300 р. Передавали документы
Мытищи например)))
то есть посылке шла 5 месяцев???? не верю!!!!!!
Вопросами веры я не обеспокоен.
есть. там могут найти и по фамилии получателя. просто в некоторых районах есть почтовые отделения, занимающиеся именно международными посылками. У нас это отделение на варшавке и уже из него отправляют в почтовые отделния, соответствующие индексу на посыле.
скоро запретят летать и
ОПРОКИНЕТСЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС
уже год с коллегами на эту тему говорим...не очень радостная перспектива...
тоже замутный девайс! мне понравился.
Катался на нем по левютуру, только 300уе платить не захотелось
дороговато, да
При хорошем разгоне не ручное не Т-подобное торможение не поможет.
Меня больше порадовал Magic Wheel проблем с габаритами меньше, и как правильно заметили изобретать велосипед, дело неблагодарное, давайте изобретать одноколесный скейтборд. (подробнее по ссылке)
http://www.youtube.com/watch?v=v96i8ldtdbE