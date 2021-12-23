25 декабря курорт «Роза Хутор» отметит открытие зимнего сезона

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25 декабря горнолыжный курорт «Роза Хутор» отметит традиционный праздник, посвященный открытию зимнего сезона, который стартовал 22 декабря.
«День Роза Хутор» начнется с выступления уличного оркестра TD Band на нижней базе курорта и в Горной Олимпийской деревне. Начиная с 16:00 на площади у Ратуши гостей ждет фестиваль глинтвейна. Все желающие смогут не только попробовать шесть авторских сортов этого напитка, включая безалкогольный, но и познакомиться с многочисленными способами его приготовления, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Фестиваль глинтвейна продлится на «Роза Хутор» до 29 декабря. В мероприятии примут участие фермеры новой волны из Анапского винодельческого региона.
Выступления TD Band продолжатся после 19:00 на нижней площадке комплекса, где к коллективу присоединятся аниматоры. С 19:00 на сцене у Ратуши можно будет услышать dj-сеты от одного из ярких представителей петербургского диджеинга, вице-чемпиона международных баттлов, пропагандирующего игру на вертушках в стиле Turntablism Pasha Bronx. Компанию ему составит DJ Rich Rudeboyz — участник фестивалей Казантип XX и G-SHOCK SCRATCH BATTLE. Декорациями к музыке станет лазерное шоу на здании Ратуши, оно будет идти с 19:00 до 22:00. Завершится «День Роза Хутор» в 22:00 праздничным фейерверком.