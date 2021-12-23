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25 декабря курорт «Роза Хутор» отметит открытие зимнего сезона
25 декабря курорт «Роза Хутор» отметит открытие зимнего сезона
Сочи

25 декабря курорт «Роза Хутор» отметит открытие зимнего сезона

25 декабря горнолыжный курорт «Роза Хутор» отметит традиционный праздник, посвященный открытию зимнего сезона, который стартовал 22 декабря.

«День Роза Хутор» начнется с выступления уличного оркестра TD Band на нижней базе курорта и в Горной Олимпийской деревне. Начиная с 16:00 на площади у Ратуши гостей ждет фестиваль глинтвейна. Все желающие смогут не только попробовать шесть авторских сортов этого напитка, включая безалкогольный, но и познакомиться с многочисленными способами его приготовления, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Фестиваль глинтвейна продлится на «Роза Хутор» до 29 декабря. В мероприятии примут участие фермеры новой волны из Анапского винодельческого региона.

Выступления TD Band продолжатся после 19:00 на нижней площадке комплекса, где к коллективу присоединятся аниматоры. С 19:00 на сцене у Ратуши можно будет услышать dj-сеты от одного из ярких представителей петербургского диджеинга, вице-чемпиона международных баттлов, пропагандирующего игру на вертушках в стиле Turntablism Pasha Bronx. Компанию ему составит DJ Rich Rudeboyz — участник фестивалей Казантип XX и G-SHOCK SCRATCH BATTLE. Декорациями к музыке станет лазерное шоу на здании Ратуши, оно будет идти с 19:00 до 22:00. Завершится «День Роза Хутор» в 22:00 праздничным фейерверком.

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обновлено23 декабря 2021

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